有點蠢但有效！盤點10個美國論壇爆紅省錢妙招 今天就能開始

摘要 被稱為美版PTT的Reddit論壇，有一個節儉達人討論區。近日「不費力、聽起來有點蠢但有效」的省錢法，引起熱烈討論。本文盤點10個有效省錢的生活小妙招。

通膨高漲，被稱為美國版PTT的Reddit論壇，有一個節儉達人的討論區「r/frugal」，許多網友在這裡分享各種省錢妙招，將節儉生活推向了新的高度。

最近，一位名叫Jskyesthelimit的用戶發起一個有趣的討論串，詢問大家是否有什麼「聽起來不費力甚至有點笨的方法，卻能在技術上幫你省到錢？」他先自己坦承，他會保留餐廳附贈的餐巾紙或濕紙巾。

這串討論隨即引發了熱烈回應，網友們紛紛在討論串底下分享了許多看似愚蠢，卻意外有效的省錢秘訣。本文盤點這些網友們的10個集思廣益！

1.多待在戶外或大自然

一名帳號為looney417的網友表示：「如果我整天待在戶外玩，我就不會有購物慾望去買些沒用的東西。」這個原則的重點在於，遠離手機、筆電或電腦一段時間。不接觸網路，就不會輕易被電商廣告擄獲。

2.選對時間啟動洗碗機

你知道「尖峰時段」的電費比較高嗎？來自加州的網友分享，加州下午2點到晚上7點之間的電費，會比「離峰時段」高出4倍之多。

他自己會設定鬧鐘，提醒自己在晚上9點用洗碗機，因為晚上9點後電表費率會下降。他光是把開洗碗機的時間從晚上8點延後到9點，就能為每月電費帳單省下一些錢。

這一則留言，獲得了1萬2000個讚數。大家也可以查一下所在地的電費尖峰時段，並盡量在離峰時段使用較為耗電的家具。

3.下班前在公司把水壺裝滿

一位網友強烈推薦這個省錢秘訣。他表示，如果能在辦公室把一個大水壺裝滿，那麼購買一個巨大、高品質的水壺是相當划算的。

4.減少使用洗衣粉

許多人為了將衣服洗乾淨，會倒入很多洗衣精或洗衣粉。但其實要把衣服洗乾淨並不需要這麼多洗衣精，如果衣服不太髒，一湯匙的洗衣精就足夠，而且少用洗衣精還能延長衣物的壽命。網友更建議大家使用固態的洗衣皂和洗碗皂，它們比液態洗衣精更耐用。

5.外出衣物反覆穿（貼身衣物除外）

另一個建議是——別急著洗衣服！至少不要穿一次就丟洗衣機。其實在大多數情況下，牛仔褲可以反覆重穿個好幾次，這樣一年下來也能省些洗衣服的成本。

6.自製狗便袋

網友bezere表示，可以使用舊的食物塑膠袋來撿寵物狗的糞便。因為在美國糞便袋並不便宜，每年可能花費20到50美元。他建議，平常裝午餐三明治或食物的塑膠袋，記得留著，之後可以用來撿狗狗的便便。

7.在工作時幫手機充電（或任何有插座的地方）

網友提議，不要錯過任何可以免費充電的機會！如果不在辦公室上班，也可以隨身攜帶行動充或手機充電器。因為現在有很多餐廳和公共空間都有插座，能免費充電。

8.將菜瓜布或海綿切成兩半

把洗碗的菜瓜布或海綿切成兩塊。網友解釋，這樣洗碗的效果完全不變，卻可以把一塊菜瓜布的使用壽命延長一倍。

9.淋浴或泡澡時節省冷水

相信這招不少人看爸媽或長輩用過。可以在浴室或淋浴間放一個桶子，收集在加熱前的冷水。可以用來澆花、裝狗的水碗，或沖馬桶。

10.睡前拔掉家中電器插頭

最後一個省錢妙招，許多人都推薦。因為待機中的電器仍會耗電，睡前盡量拔掉電器的插頭。網友估算，這樣每月能節省大約10美元的電費。

這些Reddit節儉達人們建議的方法，看似簡單或微不足道，但這些省錢妙招並不會大幅降低你的生活品質，同時為你省下一筆不小的金額。

對於想要省錢，又不想花費太多心力的人來說，或許這裡面的某些方法，能幫助你輕鬆省下一筆，有空不妨試試看吧！

資料來源：Upworthy、Reddit

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文有點蠢，但有效！盤點10個美國論壇爆紅省錢妙招，今天就能開始》