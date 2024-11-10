不買房也不創業！他困惑大筆存款的意義 網曝1重點：有底氣

投資和存錢的意義是什麼？近日一名網友在Dcard發文表示，因為不打算創業也沒有打算買房，再加上長期投資，所以目前存款已經存有不少的金額，不過卻也不知道應該拿來做什麼，直言很沒有意義。

原PO表示自己一個月花費約三萬，剩下約五、六萬都丟到股票、ETF、虛擬貨幣，年終、獎金等等也幾乎都丟進去。他說80%存大盤、20%玩短線波動，持續好幾年，所以有一筆不算少的資產，近日突然開始反思身上那麼多錢拿著到底要幹嘛？他表示因為沒有想要創業、不想買房，那些錢放在裡面只是帳面數字變高感覺很沒意義，也不知道什麼時候要賣掉領出來，只是慢慢等自己四十歲以後把這些錢轉成防禦型的救命金，或讓自己提早點退休，他還舉例可能這筆錢未來突然出車禍後全部打水漂。

想到這理他不禁想問網友，「大家投資存錢的意義是什麼」。原PO補充目前就算有一些突然的大筆支出，每個月的薪水也幾乎負擔得起，要出國玩薪水也完全能支撐不用特別存錢，直呼「那我存錢到底要幹嘛？」

貼文發布後網友紛紛回覆，「我覺得最大的差別就是工作的心態耶，我現在滿有底氣的，所以遇到不合理或是不想做的事都可以直接拒絕」、「你的問題不在錢，在你的人生觀跟個性」、「我是覺得買到自由，試想一下，不用為錢苦惱，被動收入夠的話，未來想去哪個國家短暫生活就去」、「在職場上會怕哪天成長速度跟不上被淘汰，或者身體不適無法工作，如果存到財富自由的錢就可以安心了」。