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愛花錢消費的人很難買房？ 一票人點名1自身條件才是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇現在的人愛花錢消費，是不是造成無法買房的原因？ 示意圖／ingimage
原PO好奇現在的人愛花錢消費，是不是造成無法買房的原因？ 示意圖／ingimage

在這房價、物價高漲的時代，多數人薪水不高，買不起房的情況下乾脆及時行樂。有網友好奇想問大家，現在的人娛樂花費多，不會理財儲蓄，是否是造成無法買房的原因之一？貼文引起不少討論，當中有人就點名與收入有關係。

原PO在PTT以「愛花錢消費的人很難買房子，認同嗎？」為題發文，他說看到有人發文指現在的人很難買房子的原因，是因為每個月要花錢去健身房、還訂一堆影音平台，「早上再喝咖啡、餐餐叫外送、下午喝手搖杯、每年換新iPhone、出國不只1次、放假中午吃大餐、下午逛街抽盲盒，以及晚上去演唱會」，讓他看了也認同這樣想買房的確很難。

貼文引起熱議，「那種月扣的真的是損失的不知不覺，電話、網路、串流都是，仔細看明細你根本就沒用好用滿」、「那些錢省下來能買到一坪嗎？」、「所以現在為了買房子，小孩不能生，連咖啡手搖飲也不能喝了？」、「以前這樣花還能買蛋白區，現在房價漲一倍不好說，而且就算沒有這些娛樂花費，一樣有超過薪水漲幅的通膨啊」、「正確來說是沒有意識到自己的錢花到哪裡的人很難買房子，買房就是強迫儲蓄，必須精算每筆花費，有目標的話才有動力跟激發出潛力」、「三十年前是吧，現在的房價早就瘋了，一般受薪階級如果不靠家裡，再省也很難買房吧」。

有些網友直言主要與收入多寡有關，「不是，是收入太少，年收300你會靠杯嗎？提升自己現金流開源吧」、「真的是看收入」、「收入不夠又愛花錢才會這樣」、「那只是賺得少而已」、「比起花錢，好像是賺錢的問題」、「不認同，主要是你的薪水要存到可以追上頭期真的難，這不是每月省就可以的」、「跟你賺多賺少比較有關係吧，你會因為你提的那幾樣每個月了不起幾千的東西買不起房？」

儲蓄 理財 買房

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