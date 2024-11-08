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《在熙的男，朋友》彼此痛苦相互了解 我們的友情超越了愛情
在熙（金高銀 飾）是個有話直說、直來直往、想什麼就做什麼的隨心所欲個性的人。
而興秀（魯常泫 飾）是對課業及異性都不感興趣，害怕受傷所以習慣性地保護自己，和所有人事物都刻意保持距離。
但兩個人有一個共通點，就是都是「天生邊緣人」；一次夜店門口外的撞見，意外讓在熙發現了興秀的秘密，從相識到熟悉，進而一起同居...
電影描述兩人從20歲相識到33歲的故事。
片體鱗傷也堅持做自己 唯獨在愛情裡處處遷就
在熙個性非常鮮明，不耍心機只「做自己」，即便同儕背後指指點點，她也完全不在意。
不常見的人格特質，也造就在愛情路上注定要跌跌撞撞，一次兩次的打擊之後。
在熙在愛情裡面無法做自己，老是「先愛再說相處是之後的事」讓她吃了很多虧，也受了很多傷。
築起高牆確實保護了自己 但也拒愛人於牆外
興秀不知道是覺得麻煩又或者是害怕受傷，他不想談戀愛，即便自己也很喜歡對方。
築起高牆也等同將自己關了起來，也把真心相待的人拒於牆外。
相互知道對方的痛苦
發現了嗎？
兩人個性上的差異頗大，但卻同為邊緣人，但就某些價值觀跟性格上卻是完全互補。
沒看過小說的我，與觀影前預想的電影劇情完全不同。
本來以為是那種多年的好朋友，互相喜歡卻因為諸多原因沒有在一起的遺憾故事...看了電影沒多久之後就會馬上知道，恩...這是新穎且符合現代的故事。（畢竟預告實在看不出來）
愛情、友情、甚至親情也有...
友情：難得
愛情：不易
親情：無法割捨
小品但充滿了人生大道理的「愛情電影」！
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