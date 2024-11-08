快訊

呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

《在熙的男，朋友》彼此痛苦相互了解 我們的友情超越了愛情

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

在熙（金高銀 飾）是個有話直說、直來直往、想什麼就做什麼的隨心所欲個性的人。

而興秀（魯常泫 飾）是對課業及異性都不感興趣，害怕受傷所以習慣性地保護自己，和所有人事物都刻意保持距離。

但兩個人有一個共通點，就是都是「天生邊緣人」；一次夜店門口外的撞見，意外讓在熙發現了興秀的秘密，從相識到熟悉，進而一起同居...

電影描述兩人從20歲相識到33歲的故事。

片體鱗傷也堅持做自己 唯獨在愛情裡處處遷就

在熙個性非常鮮明，不耍心機只「做自己」，即便同儕背後指指點點，她也完全不在意。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

不常見的人格特質，也造就在愛情路上注定要跌跌撞撞，一次兩次的打擊之後。

在熙在愛情裡面無法做自己，老是「先愛再說相處是之後的事」讓她吃了很多虧，也受了很多傷。

築起高牆確實保護了自己 但也拒愛人於牆外

興秀不知道是覺得麻煩又或者是害怕受傷，他不想談戀愛，即便自己也很喜歡對方。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

築起高牆也等同將自己關了起來，也把真心相待的人拒於牆外。

相互知道對方的痛苦

發現了嗎？

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

兩人個性上的差異頗大，但卻同為邊緣人，但就某些價值觀跟性格上卻是完全互補。

沒看過小說的我，與觀影前預想的電影劇情完全不同。

本來以為是那種多年的好朋友，互相喜歡卻因為諸多原因沒有在一起的遺憾故事...看了電影沒多久之後就會馬上知道，恩...這是新穎且符合現代的故事。（畢竟預告實在看不出來）

愛情、友情、甚至親情也有...

友情：難得

愛情：不易

親情：無法割捨

小品但充滿了人生大道理的「愛情電影」！

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

價值觀 夜店 愛情 朋友 親情 電影

若鯨

追蹤

相關新聞

愛花錢消費的人很難買房？ 一票人點名1自身條件才是關鍵

在這房價、物價高漲的時代，多數人薪水不高，買不起房的情況下乾脆及時行樂。有網友好奇想問大家，現在的人娛樂花費多，不會理財儲蓄，是否是造成無法買房的原因之一？貼文引起不少討論，當中有人就點名與收入有關係。

《在熙的男，朋友》彼此痛苦相互了解 我們的友情超越了愛情

在熙（金高銀 飾）是個有話直說、直來直往、想什麼就做什麼的隨心所欲個性的人；而興秀（魯常泫 飾）是對課業及異性都不感興趣，害怕受傷所以習慣性地保護自己，和所有人事物都刻意保持距離。

《「我是有錢人」迷思757》2025年投資策略：「美國優先」之下，想獲利的投資人，一定要「站對地方」！

今年年底剛好碰上會影響未來全球政、經局勢的美國總統大選。筆者認為，2025年的市場局勢，會有以下值得投資大眾注意的重點⋯

《投資決策的關鍵解答》承認「我不確定」！ 國際撲克牌冠軍點出贏家必備心理

「做決定」不只是投資的大事，更是影響生活上大小事的重點。但要如何做決定，才容易獲得好的結果？…

每月都超支…女大生問如何存錢 網見零用錢震驚：比上班族生活費多

存錢如果能應要建立嚴謹的計劃表，控制自己的花費，能夠省去不必要的支出。一名女網友發文詢問，她決定認真存錢，但幾乎每個月都超支5千到6千，於是想詢問網友：「有什麼存錢、控制物欲的好方法？」。

若川普勝出 盤點將受惠的四大市場商品

美國大選：賀錦麗和川普誰能笑到最後，市場將作何反應?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。