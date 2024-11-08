《在熙的男，朋友》彼此痛苦相互了解 我們的友情超越了愛情

在熙（金高銀 飾）是個有話直說、直來直往、想什麼就做什麼的隨心所欲個性的人。

而興秀（魯常泫 飾）是對課業及異性都不感興趣，害怕受傷所以習慣性地保護自己，和所有人事物都刻意保持距離。

但兩個人有一個共通點，就是都是「天生邊緣人」；一次夜店門口外的撞見，意外讓在熙發現了興秀的秘密，從相識到熟悉，進而一起同居...

電影描述兩人從20歲相識到33歲的故事。

片體鱗傷也堅持做自己 唯獨在愛情裡處處遷就

在熙個性非常鮮明，不耍心機只「做自己」，即便同儕背後指指點點，她也完全不在意。

圖／車庫娛樂提供

不常見的人格特質，也造就在愛情路上注定要跌跌撞撞，一次兩次的打擊之後。

在熙在愛情裡面無法做自己，老是「先愛再說相處是之後的事」讓她吃了很多虧，也受了很多傷。

築起高牆確實保護了自己 但也拒愛人於牆外

興秀不知道是覺得麻煩又或者是害怕受傷，他不想談戀愛，即便自己也很喜歡對方。

圖／車庫娛樂提供

築起高牆也等同將自己關了起來，也把真心相待的人拒於牆外。

相互知道對方的痛苦

發現了嗎？

圖／車庫娛樂提供

兩人個性上的差異頗大，但卻同為邊緣人，但就某些價值觀跟性格上卻是完全互補。

沒看過小說的我，與觀影前預想的電影劇情完全不同。

本來以為是那種多年的好朋友，互相喜歡卻因為諸多原因沒有在一起的遺憾故事...看了電影沒多久之後就會馬上知道，恩...這是新穎且符合現代的故事。（畢竟預告實在看不出來）

愛情、友情、甚至親情也有...

友情：難得 愛情：不易 親情：無法割捨

小品但充滿了人生大道理的「愛情電影」！

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。