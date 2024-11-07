《「我是有錢人」迷思757》2025年投資策略：「美國優先」之下，想獲利的投資人，一定要「站對地方」！

每年年底（或年初），筆者都會寫一篇「投資市場回顧與前瞻」的文章。今年年底，剛好又碰上全世界矚目、結果會影響未來，全球政、經局勢的四年一次美國總統大選。

因此，各種「最後誰能真正勝出」以及「勝出之後，對美國經濟的影響及看好投資」，都紛紛出籠。

然而，由於專欄是固定在每週四刊出，但這篇文章撰寫之際，選舉結果還沒有正式底定（附註：台灣時間11月6日下午，福思新聞率先宣佈川普，當選美國第47任總統：

更再說了，市場趨勢一旦形成，就很難在短期內快速改變或翻轉，頂多只有短期的波動發生。所以，筆者只能從幾個不可能輕易改變方向的趨勢，提供投資理財大眾2025年可以應對的策略。

在提供新的一年投資理財建議方向之前，筆者想先總結川普這次當選的一大特點，就是共和黨在國會的席次過半。這代表川普是完全執政，很多政策不必像上一任一樣，看國會議員的臉色（不通過）。

其實，就如同每一次國內選舉，就有人提及的這句話—「選舉是一時的，民主才是永遠的」一樣，政治人物為了獲得更多選民的選票，所使用的選舉語言內容，自然就會「無所不用其極」。

只是在選後，當選者的施政考量，還是得以「大多數選民福利」為依歸。也就是說，在「不影響大多數選民」的利益為前提下，儘量完成之前的選舉支票。因此筆者認為，2025年的市場局勢，會有以下值得投資大眾注意的重點：

中美對抗將更持續

首先，中美對抗只會增強，不會減弱。也就是說，提高對中國大陸產品關稅及加強管制，只會更多，絕對不會放鬆。這是因為美國的最大利益，說穿了就只有「維持美國全球霸權」這一條。所以可以這麼說，就算是賀錦麗當選，其所對於中國大陸的「政經及重要企業的全面宣戰」，只會繼續下去，不可能走回頭路。而這樣的主軸，將是決定2025年投資方向的重大關鍵。

其次，美國的市場利率，會設定在「有利金融業及大企業發展」的條件之下。簡單來說，就是「低利率環境」。由於川普對於美國不同產業的支持迴異，所以在選前，就已有許多專家提及：傳統製造業、石油及金融業等產業，將會因此而受惠（受到重視），以及會有更好的政策支持。

聯準會降息意願大

筆者的看法是：選後FED的降息意願，肯定會比「不降或甚至升息」要來得大。理由除了二次與川普對接的鮑爾個人因素（上一次川普上任時，換下原FED主習葉倫，選擇了鮑爾，但因為鮑爾「堅持不配合」，好在那次川普沒勝選，鮑爾才躲過一次）外，金融業最希望的利多，就是處於「低利率」的市場環境中。

當然，很多專家不免擔心，在川普上任後，因為國會也過半的優勢，可以強行通過更嚴格的「關稅制裁」以及「限制及驅逐非法移民」政策之下，美國好不容易降溫的通膨，有可能因此而復燃。

再說了，美國未來若再次推出大減稅（主要是針對企業及有錢人）政策，FED勢必要印更多鈔票以因應。儘管減稅所造成的美國債務激增問題，會影響債券價格下跌。

但相信很多人應該都知道，聰明的政府官員，絕對不會在利率高（發債成本高）時發債，且最好的「賴帳」方法，就是藉由「通膨」的力量自動減除。更何況，只要社會越亂，越是能讓政客藉由操弄民怨而獲利。從政客的角度來看，是不太會關心人民生活，是否真的改善的。

美元匯率引關注

再者，美元並不看淡。只要美國金融業「一片繁榮興盛」，特別是在國際政治持續動盪之際，必定會吸引全世界更多的資金，蜂湧進入美國金融市場，一圓讓美國金融業者荷包滿滿之夢。

所以，筆者其實並不看弱美元。因為不論對金融業、美國具有競爭性產業，或是川普非常支持的石油及軍工產業，強勢美元不但不是阻礙，還有可能讓其獲得更多利益。

當然，相對於美元的強勢，就表示其他非美元貨幣，將會被打入「弱勢族群」，值得投資大眾參考！

最後，對台灣未來經濟來說，可能憂多於喜。筆者認為其中原因，倒不是川普在選前，曾說過「要台積電繳保護費」一事。因為要繳保護費，也是台灣政府要繳。

特別是在「一切唯利是圖」的川普主政下，美國既不會跟台灣建交，也不可能出兵幫台灣打仗，一切都還是要靠台灣自己！所以，台灣該付的保護費（買昂貴武器設備）不會少，只會更多，理由如下：

台灣該付的保護費不會少

理由一、當台灣國防預算大幅增加之際，就勢必會排擠其他重要經濟建設方面的預算。而台灣近幾年出口及GDP數字亮麗，很大比重，都只是集中在高科技、半導體等少數產業。至於其他傳統產業及服務業，幾乎都是落於衰退。一旦國內經濟建設經費受到排擠，台灣經濟長此以往，將如何維持榮景？

理由二、川普是一個一切以利益為優先的總統。也就是說，只要台積電或其供應鏈，能勇敢移往美國，幫美國人創造更多就業機會、遂行其選前政見，任何他能給的補助，都全不會是個問題。

且更重要的是：當一整掛讓台灣GDP數字好看的台積電供應鏈，也跟著到美國設廠，台灣經濟在失去唯一的成長引擎之下，將會面臨什麼樣的境地，筆者真的不忍想像。

正由於美國所做的任何政經金融政策，以及FED的利率政策，都將影響全球投資人的荷包胖瘦。因此，筆者認為所謂「站對位置」方面，有以下幾個重點：

一、投資地區以美國為核心：選擇美國及美國友好國家：儘管有不少人，認為美國已經從單極的唯一霸權神壇之上「往下走」，但是，美國過去所累積起來的堅強實力與能力，絕不可能只在短短幾年或十年之間就快速崩落。

「投資美國」是2025關鍵字

所以，筆者認為在可預見的將來，「投資美國」仍舊是最想從資本市場獲利人，不可或缺的資金配置核心。更何況，美國金融市場又執全球市場之牛耳，所以，想要長期獲利的投資人，切不可放棄美國這大好的市場。

除了美國地區之外，只要是跟美國友好的國家，筆者認為才有可能形成一個利益共生的團體，以共享利益。也就是說，只要是被美國列為「敵方」的國家，不論是俄羅斯或是中國大陸，因為政治及金融上的制裁與封鎖，經濟上鐵定不會有太好的表現。

更何況，中國大陸在經濟上，早就面臨了衰退及通縮的危機，再遇上外部，來自美國及其友邦國齊心一意的圍攻，就算「不死」，也可能是「沒了半條命」。投資人要是選擇這些地區進行投資，恐怕就是跟自己的荷包「嚴重過不去」。

當然，避開「投資中國」，固然是投資人在2025年必須牢記的口訣外，另一個具有相同概念的投資策略，應該就是「避開一切跟中國大陸相關的產業或企業」。

以台灣為例，從已公佈的出口統計數字來看，凡是跟中國大陸「扯上邊」的產業（以傳統製造業或石化產業等），相關數字都「非常難看」。原因無他，是來自於中國大陸的市場需求大幅降低所致。

所謂「避開中國大陸相關地區及產業」，還包括因為中美對抗之後，許多中國大陸企業，紛紛繞道其他國家地區設廠，再將產品順利銷往美國的國家。舉例來說，在川普勝選之後，所有新興市場貨幣便出現一波大貶。其中貶值最兇的墨西哥批索。因為，市場非常擔心川普的勝選，將會重新築起美國對墨西哥貿易壁壘。

又例如中華徵信所（CRIF）在5日，所發佈的最新「2024年版台灣大型集團企業研究」報告中，「2023年百大集團中有62個集團的營收淨額出現衰退，獲利較2022年驟減31.42％，創下自2012年以來最大衰退；CRIF表示，去年是百大集團罕見的低迷年度，表現甚至可與2008年金融危機的衰退相提並論」。其原因，主要還是受到全球地緣政治影響，美國對俄羅斯及中國大陸，紛紛祭出各項限制所致。

更重要的是：中國大陸許多產業，在具有低價、高品質競爭優勢下，已經對許多國家的產業，形成龐大的經營壓力。且更重要的是：除了避開與中國大陸相關的產業外，投資人還更需注意「輸出通縮」的後續影響。

二、投資產業也與美國有關聯：筆者認為，這裡有幾個產業方向，可以供投資理財大眾參考。

1.美國最具競爭力產業：這部分會有高科技、石油能源、軍工產業（只要這個世界越是混亂、越是對立、越有戰爭的威脅，都是軍工產業「發大財」的最佳機會），以及支撐起美國霸權的重要基石—金融業。

2.符合未來發展趨勢的產業：例如高科技（AI及半導體）產業，以及屬於因應「少子化、高齡化」社會變革之下，能夠取代更人力的機器人產業。當然從另一個角度來說，在就業上，只要是機器人做不來，只能靠人力完成的工作，恐怕還是有滿大的就業前景的。

3.美國友邦具競爭力的產業，或是跟美國經濟利益，具有互補性的友邦產業：最明顯的例子，就是台灣晶圓代工產業，以及日本半導體供應鏈中，具有超高競爭實力的企業。理由之一在於：美國。

4.能順利做到美國人生意的產業：美國既然豎起了「與中國大陸一戰」的大旗，原先以美國為主要出口市場的中國大陸產業，恐怕在川普上台後，都將面臨極大的高關稅壓力。

這個時候，能夠替代中國大陸企業，補美國消費者需求缺口的國家企業，就會是最大得利者。當然反的，原先出口商品到美國的中國大陸企業，在失去美國廣大市場後，其向其他國家「低價傾銷（通縮）的後挫力，也更值得投資人特別注意。

三、全球經濟下行，降息成為主軸，金融市場歡樂派對持續。筆者在前面，已經分析過美國會採取低利率政策的原因，除了「迎合金融業獲利」的原因外，最主要還是各國經濟景氣，也已有明顯衰退的景象。

筆者認為，由「低利率」的趨勢看來，懂得金融操作的人，才會是未來社會上的大贏家。然而，值得投資理財大眾注意的是：金融市場歡樂派對持續，雖然有利於資產與財富的增長，但從中獲利的大前提，還必須是「站對位置」才行！