若川普勝出 盤點將受惠的四大市場商品

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

美國大選：賀錦麗和川普誰能笑到最後，市場將作何反應?

FXTM 富拓高級市場分析師陳忠漢表示，市場預測川普獲勝；民調顯示雙方勢均力敵。若川普獲勝可能進一步提振美元、比特幣、羅素 2000 指數、美國股市(原油、銀行、加密貨幣)；若賀錦麗獲勝可能利好歐元、離岸人民幣、墨西哥披索、中國和歐洲股指、綠色能源股。若國會分裂，美元可能走軟；美國股指上漲。若結果出現爭議，風險資產(股票、加密貨幣)下挫；避險資產(黃金、美元)上漲。

投資者追隨「川普交易」的熱潮，推動美元(以基準美元指數DXY衡量)和比特幣等大幅上揚。

美元指數(USDInd)10月上漲3.17%，錄得自2022年4月以來的最大月度漲幅。比特幣10月則上漲9.65%，自2024年5月以來的最大月度漲幅。金融(銀行股)和能源(石油股)在10月S&P 500指數表現最突出的兩個板塊。羅素2000指數於2024年第3季上漲8.9%，儘管該小型股指數10月下跌1.5%，但此前的漲幅已超過其他主要股指。

★若川普獲勝，哪些市場會飆升?

這還包括「紅色橫掃」的局面，即共和黨成功掌控國會參眾兩院。

• 美元：市場普遍認為，在川普2.0時代的政策可能會重新推升美國通膨，從而阻止聯準會像此前預期的那樣快速降息。相對於其他主要經濟體，降息速度較慢往往會促使本國貨幣走強。如果川普獲勝，在強勢美元預期之下，美國主要交易夥伴貨幣可能應聲下跌，包括歐元、離岸人民幣和墨西哥披索等。

• 比特幣：川普此前宣稱要讓美國成為全球加密貨幣之都。而賀錦麗的立場較為謹慎，僅表示支持建立行業監管框架。市場普遍認為川普獲勝對加密貨幣更有利。

• 銀行、石油和加密幣相關美股：川普 2.0傾向於去監管(放鬆管制)，這將惠及多個行業。給多個領域的公司帶來利好，包括石油(如埃克森美孚)、銀行(如摩根大通)和加密貨幣(如微策略— 全球持有比特幣最多的上市公司)。

• 羅素 2000 指數： 羅素 2000指數第3季的強勁表現，反映市場對美國小型企業將受益於川普2.0政策的希望，這些政策包括削減企業稅和增加政府支出。

●若國會分裂，市場會如何反應？

如果沒有任何政黨能夠同時控制白宮和國會兩院，這意味著美國未來四年的法律和財政計畫可能不會發生重大改變。市場通常偏好「一切如常」的情形。國會分裂通常會有利於推高美國股市，而美元可能因聯準會加快降息步伐而下跌。

●若出現有爭議的結果，市場會如何反應？

很難預測，這將取決於爭議持續的時間長短。在政治不確定性影響下，全球股市以及加密貨幣等風險資產可能會經歷劇烈下跌。同時，隨著市場的不安情緒加劇，黃金和美元等避險資產可能會迎來上漲。儘管這樣的選後暴力現象不太可能發生，但若發生，避險資產可能會進一步飆升。

無論如何，美國總統大選帶來的市場機會僅每四年一次。總結來看，交易員和投資者必須隨時做好準備，靈活應對市場的劇烈波動，並抓住可能的盈利機會。