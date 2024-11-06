買房有「最佳時機」嗎？資深仲介：並沒有！準備好就隨時能購入

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買房有最佳時機嗎？

我的回答是：「並沒有。你準備好的時候，隨時都可以買」。這句話可能有些人不是很認同，主要在於他們把房子當成股票在操作了。

但他們往往忽略的是：「在房市好的時候，物件選擇少，競爭者多，信心強度高，你必須追價才有機會買到；當房市不好的時候，物件選擇多，競爭者少，瀰漫悲觀氛圍，你擁有了多一些的談價空間」。這樣你還會覺得誰好誰不好嗎？

在換另外一個角度，大家都知道，即便從年初才購入的房子放到現在，房價是有漲的。但年初的購屋者，難道現在會賣啊？不可能啊，現在房地合一稅率那麼高，不論房市好或房市壞，他們也不會選擇現在賣屋。

我們要知道一件事：「房市的價格只有在你要出售的時候才有意義，不然短期受到消息面或制度面的影響，波動也與你無關」。 故，當需求具備、資金到位，你隨時都可以買。否則你就會一直陷入「房市好，你焦慮；房市差，你猶豫」無限輪迴。

當然，如果你原先就設定並認為「人生不需要買間房子」，本篇就與你無關。因為你不具備「需求」的條件。

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