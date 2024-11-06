快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

每月都超支…女大生問如何存錢 網見零用錢震驚：比上班族生活費多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友決定認真存錢，但幾乎每個月都超支5千到6千，讓她有些苦惱。 圖／Ingimage
一名女網友決定認真存錢，但幾乎每個月都超支5千到6千，讓她有些苦惱。 圖／Ingimage

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

存錢如果能建立嚴謹的計劃表，控制自己的花費，就能夠省去不必要的支出。一名女網友發文，她決定認真存錢，但幾乎每個月都超支5千到6千，於是想詢問網友：「有什麼存錢、控制物欲的好方法？」

一名女網友在Dcard發文，表示她最近有一個小目標，決定開始認真存下爸爸給的零用錢，打算用這筆錢去實現夢想。她目前會用到錢的地方只有吃平日吃飯、想買的東西和學校的材料費，之前的計畫是一天餐費，包括早餐和午餐控制在300元，但還沒有成功過，幾乎每個月都超支5千到6千。

原PO透露，開學之後午餐跟同學吃餐廳花費較大，升年級後也有一大堆需要買的東西，覺得存錢進度很緩慢，於是請教網友存錢、控制物欲的方法。她表示一年零用錢大概有「30萬」左右，也有在考慮投資。

此文一出，不少網友提出建立「存錢計畫」的建議，「記帳很重要，我每天只要花錢，不管大小都會記上去，完全摸熟自己所有的花錢習慣，每天都要審視自己」、「建立存錢計畫，1、目標達成日期。2、每個月要存多少。3、每月覆盤，看進度，建議記帳來了解金錢流向」。

也有網友驚訝原PO有高達30萬的零用錢，「一年零用錢能有30萬，妳就不用考慮什麼存錢了，我們在外面工作，都還不一定能存到」、「一年30萬零用錢，我倒是沒有認識任何一個一年生活費那麼多的」、「零用錢好多，羨慕」、「妳爸一年可以給妳30幾萬的零用錢就代表妳們家應該不缺錢，妳確實有底氣可以花這麼多」。

存錢 理財 記帳

延伸閱讀

他開瑪莎拉蒂仍每天投資1000元！財金教授：趁年輕把自己逼到極限

「信用破產」父請女兒幫開證券戶…網急喊風險大 分享兩解方

北漂男哀號「百萬高薪」存不到錢 開銷清單被網狂批：誤會大了

寧繳110年房租！35歲表哥退休月付3萬孝親費拒買房 網算存款驚：8位數

相關新聞

買房有「最佳時機」嗎？資深仲介：並沒有！準備好就隨時能購入

可能有些人不是很認同，主要在於他們把房子當成股票在操作了...

川普當選關稅政策恐引全球貿易戰？運費成本恐激增 這產業反有望受惠

共和黨候選人川普競選聲勢高漲，讓近期金融市場再度動盪，川普曾其總統任內期間實施驚動全球的關稅措施，尤其對中國大陸商品進口...

兆豐投信：美大選後降息循環持續 長天期投等債成長有空間

美國總統大選後，預期股市波動幅度將告一段落，投資等級債表現相對平穩，加上美國十年期公債殖利率短線反彈已至過去一年來下降趨...

他開瑪莎拉蒂仍每天投資1000元！財金教授：趁年輕把自己逼到極限

有錢人都有你意想不到的用錢習慣！以開瑪莎拉蒂聞名的財經教授周冠男，在《毛利小姐變有錢》節目中分享他個人理財小習慣「設定每天扣款1000元做投資，把自己逼到手頭很緊。」

每月都超支…女大生問如何存錢 網見零用錢震驚：比上班族生活費多

存錢如果能應要建立嚴謹的計劃表，控制自己的花費，能夠省去不必要的支出。一名女網友發文詢問，她決定認真存錢，但幾乎每個月都超支5千到6千，於是想詢問網友：「有什麼存錢、控制物欲的好方法？」。

川普賀錦麗政策前瞻 美股與債市配置策略解析

全球屏息美國大選結果揭曉，觀望氣氛加劇全球股市震盪幅度。法人表示，儘管市場氣氛難免夾雜觀望氣氛，不過經濟展望正向，軟著陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。