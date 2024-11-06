每月都超支…女大生問如何存錢 網見零用錢震驚：比上班族生活費多

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存錢如果能建立嚴謹的計劃表，控制自己的花費，就能夠省去不必要的支出。一名女網友發文，她決定認真存錢，但幾乎每個月都超支5千到6千，於是想詢問網友：「有什麼存錢、控制物欲的好方法？」

一名女網友在Dcard發文，表示她最近有一個小目標，決定開始認真存下爸爸給的零用錢，打算用這筆錢去實現夢想。她目前會用到錢的地方只有吃平日吃飯、想買的東西和學校的材料費，之前的計畫是一天餐費，包括早餐和午餐控制在300元，但還沒有成功過，幾乎每個月都超支5千到6千。

原PO透露，開學之後午餐跟同學吃餐廳花費較大，升年級後也有一大堆需要買的東西，覺得存錢進度很緩慢，於是請教網友存錢、控制物欲的方法。她表示一年零用錢大概有「30萬」左右，也有在考慮投資。

此文一出，不少網友提出建立「存錢計畫」的建議，「記帳很重要，我每天只要花錢，不管大小都會記上去，完全摸熟自己所有的花錢習慣，每天都要審視自己」、「建立存錢計畫，1、目標達成日期。2、每個月要存多少。3、每月覆盤，看進度，建議記帳來了解金錢流向」。

也有網友驚訝原PO有高達30萬的零用錢，「一年零用錢能有30萬，妳就不用考慮什麼存錢了，我們在外面工作，都還不一定能存到」、「一年30萬零用錢，我倒是沒有認識任何一個一年生活費那麼多的」、「零用錢好多，羨慕」、「妳爸一年可以給妳30幾萬的零用錢就代表妳們家應該不缺錢，妳確實有底氣可以花這麼多」。