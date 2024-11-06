川普賀錦麗政策前瞻 美股與債市配置策略解析

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

全球屏息美國大選結果揭曉，觀望氣氛加劇全球股市震盪幅度。法人表示，儘管市場氣氛難免夾雜觀望氣氛，不過經濟展望正向，軟著陸情境有利股債資產，以戰略性多元配置成長股、同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念等，仍是較佳應對策略。

財政政策方面，安聯投信分析，若川普勝選，他第二任期與第一任期大不相同。考量現處於與 2016 年不同經濟周期，除非共和黨也能確保國會席次，應不致出現相似規模減稅和更高支出。

其中，降低公司稅和進一步放鬆管制應有利美國公司，尤其是股票價值具有吸引力的小型企業，科技公司也可能受惠；亦有利短期經濟成長與美國企業獲利，尤其美國小型股及能源和金融等領域。據聯邦預算委員會數據，到 2035年這些計劃可能增加美國政府債務7.5兆美元。

若共和黨未能掌控國會控制權（即紅色浪潮），屆時信貸市場對沒有資金支持的財政計劃感到擔憂；若財政寬裕政策，加上更高關稅、更嚴格移民政策與更寬鬆法規，勢必加重通貨膨脹壓力。為應對此情況，聯準會可能放緩寬鬆週期，支撐美元。

反觀賀錦麗，其財政計畫要比川普溫和，但支出和增稅政策仍可能增加國家債務。賀承諾對企業和高收入家庭增稅，同時支持低收入戶。據美國聯邦預算問責委員會估計，賀的提案可能影響企業收益，預估到2035年前美國政府債務將增加3.5兆美元。

市場也密切關注賀的財政支出與稅收計畫。但除非民主黨能掌控國會，否則不太可能出現類似“前英國首相-特拉斯時刻（Liz Truss moment）情況，也就是因缺乏資金來源的財政計畫而引發信貸市場恐慌情形。

賀當選不易有重大刺激方案推出，除非民主黨同時掌控國會，主要是考量國會掌控政府財政預算，反對派可以阻擋總統財政計畫。儘管分裂政府可能讓延長至2025年底到期的2017年減稅政策變得困難，但屆時兩黨應該都會採取行動，避免出現財政懸崖。換言之，在沒有重大「財政恐慌」情況下，預期美國股市受惠、且長期有利商品市場。