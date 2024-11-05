股動行情 聚焦四主題

經濟數據、各產業表現為市場前景立下良好基礎，富蘭克林股票團隊首席投資長強納森．柯堤斯(Jonathan Curtis)分析，成長和創新一向是驅動市場的重要引擎，箇中存有四大主題並有望衍生出多元投資機會，市場的震盪整理反而提供介入估值具吸引力標的的時機。

富蘭克林股票團隊聚焦四個投資主題

一、數位轉型：

企業尚處在學習如何透過軟體和數據來更加了解客戶、提高業務流程效益，以及如何加以運用以改變所處行業運作方式的早期階段。2017年到2027年數位科技支出預計將成長四倍，規模上看3.9兆美元，商機可望涵蓋十個子主題包括AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作等，富蘭克林股票團隊認為，市場乃至投資人尚未完全理解AI，因此以現今AI概念股的價位來說尚不會過高。

二、基因組學與醫療保健創新：

科技之外，基因治療領域不斷成長也令人雀躍，像是新冠疫情期間在mRNA技術上取得成功，而今的GLP-1減肥藥進展則開拓另一個巨大市場。

三、能源轉型：

電網有各式各樣的新能源來供應電力，隨著資料中心的電力需求大增，勢必對電網構成龐大壓力，但煤炭、天然氣等傳統能源依然存在，太陽能、地熱領域等再生能源表現良好，核能也逐漸重獲市場關注。

四、擴大工業基礎：

新冠疫情期間，企業了解到將工業基地集中在世界某個地區是一大風險，觀察2018年到2022年美國商品進口變動，顯示已逐年把重心從中國移出，有超過九成的製造業高層表示已將生產和採購轉移到其他國家(註)，整個東南亞、印度、中美洲等地區都在進行大規模投資，也為這些區域帶來成長機會。

擔任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人的強納森．柯堤斯表示，持續關注成長與創新兩大題材，團隊成員皆位在矽谷，讓富蘭克林以專業為核心的同時又添加地利之便，因此經理團隊可以發掘到上市公司等亮點之外，對中期階段(mid-stage)創投也有著廣泛的參與，例如科技、工業、國防、生技等領域，小型成長股、中型成長股亦是深度研究的對象。

以富蘭克林坦伯頓科技基金的配置來說，投資組合不只有熟知的科技七雄，還包含其他成熟與新興的上市公司與未上市公司，同時秉持長期持有策略，有助於更全面地參與科技當前契機與未來的生機。

註：資料來源：波士頓顧問集團「利用全球製造業的結構性轉變」，2023年9月。