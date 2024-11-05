股動行情 聚焦四主題
經濟數據、各產業表現為市場前景立下良好基礎，富蘭克林股票團隊首席投資長強納森．柯堤斯(Jonathan Curtis)分析，成長和創新一向是驅動市場的重要引擎，箇中存有四大主題並有望衍生出多元投資機會，市場的震盪整理反而提供介入估值具吸引力標的的時機。
富蘭克林股票團隊聚焦四個投資主題
一、數位轉型：
企業尚處在學習如何透過軟體和數據來更加了解客戶、提高業務流程效益，以及如何加以運用以改變所處行業運作方式的早期階段。2017年到2027年數位科技支出預計將成長四倍，規模上看3.9兆美元，商機可望涵蓋十個子主題包括AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作等，富蘭克林股票團隊認為，市場乃至投資人尚未完全理解AI，因此以現今AI概念股的價位來說尚不會過高。
二、基因組學與醫療保健創新：
科技之外，基因治療領域不斷成長也令人雀躍，像是新冠疫情期間在mRNA技術上取得成功，而今的GLP-1減肥藥進展則開拓另一個巨大市場。
三、能源轉型：
電網有各式各樣的新能源來供應電力，隨著資料中心的電力需求大增，勢必對電網構成龐大壓力，但煤炭、天然氣等傳統能源依然存在，太陽能、地熱領域等再生能源表現良好，核能也逐漸重獲市場關注。
四、擴大工業基礎：
新冠疫情期間，企業了解到將工業基地集中在世界某個地區是一大風險，觀察2018年到2022年美國商品進口變動，顯示已逐年把重心從中國移出，有超過九成的製造業高層表示已將生產和採購轉移到其他國家(註)，整個東南亞、印度、中美洲等地區都在進行大規模投資，也為這些區域帶來成長機會。
擔任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人的強納森．柯堤斯表示，持續關注成長與創新兩大題材，團隊成員皆位在矽谷，讓富蘭克林以專業為核心的同時又添加地利之便，因此經理團隊可以發掘到上市公司等亮點之外，對中期階段(mid-stage)創投也有著廣泛的參與，例如科技、工業、國防、生技等領域，小型成長股、中型成長股亦是深度研究的對象。
以富蘭克林坦伯頓科技基金的配置來說，投資組合不只有熟知的科技七雄，還包含其他成熟與新興的上市公司與未上市公司，同時秉持長期持有策略，有助於更全面地參與科技當前契機與未來的生機。
註：資料來源：波士頓顧問集團「利用全球製造業的結構性轉變」，2023年9月。
<本文不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。
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