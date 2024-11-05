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《默殺：無聲之地》真理的榔頭要敲碎頑石...因為旁觀者的緘默震耳欲聾

聯合新聞網／ 若鯨
圖／鴻聯國際提供
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《默殺：無聲之地》-有雷影評-

電影改編自真實社會案件，電影以女學生連環失蹤命案拉開序幕，在眾人沉默的喧囂中，一件件令人心寒的事件張揚舞爪的咆哮著。

明明有機會被拯救的，卻因為旁觀者的靜聲，墜入死亡的懷抱；明明不是為惡者，卻甘願淪為罪惡的化身。

電影場景絕大部分瀰漫著濛濛細雨，陰暗的天氣如同潛藏的惡事悄悄潛伏在人心中，一連串事件涉及了校園霸凌綁架家暴、跟蹤偷拍、性侵、仇殺暴力，以穿插倒敘的方式緩緩展開。

圖／鴻聯國際提供
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-----------------------------------------以下劇透防雷-------------------------------------

校園霸凌團體的頭頭—安琪（李沐 飾），與由她帶領的4人組惡霸團體經常欺辱特教生小彤（宸頤 飾）、惠君（紀亮竹 飾），更是在一次「開玩笑」中讓惠君摔死。

雖然案發現場有目擊證人，但卻因為安琪「校長女兒」這一身分，而無人敢出面指認安琪與同夥，這起事件就草草的作為意外結案。

圖／鴻聯國際提供
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但喪女之痛讓惠君的父親走上復仇之路，誓要將害死惠君的兇手們討回生命的代價，可恨的主謀者、漠視的旁觀者、噤聲的知情者...一個個「罪惡者」都將為年輕生命的逝去贖罪。

劇情在此悲劇的架構之下鋪展，冷色調的畫面如同籠罩人心的邪惡，沒有按照時間線敘述的劇情，在來回的穿插剪輯中，一層層剝開暗藏的陰暗往事。

圖／鴻聯國際提供
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隨著劇情的推進，本以為已經夠令人寒毛直豎的過往，總是能挖掘出埋藏更深的黑暗，被害人、加害者的身分不斷交錯互換，最後揭露的結局更是讓人難以一言評斷究竟孰是孰非。

當加害者成為被害人，到底源頭的錯誤該怪誰？

施暴者固然可惡可恨，但緘默的知情者是否也該被責罰？

為了自保的三緘其口，良心不會感到不安嗎？

電影結束後，沉默蔓延在亮燈的影廳，但誰能聽見黑暗中竭力的求助聲...

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

◎本文內容已獲若鯨授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

失蹤 家暴 性侵 綁架 電影 霸凌

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