誇張建商引眾怒！ 「自毀預售約」不交屋 只給購屋族2條路走

買房是人生大事，但如果花了大錢卻連住都沒得住，真的會讓人氣憤不平。一名網友在臉書粉專「靠北建商」po文控訴，他買了預售屋完工後建商竟不給入住，並要求買方解約或是加價重新簽約，以更高的價格買入，不少網友看完也直呼太誇張。

原po表示，他3年前即下訂了預售屋，並預計在去年的11月交屋，然而建商在去年8月房子蓋好後卻不給驗屋入住，而且只給買方2個選擇方案。

其中一項是解約，把錢退款給買方，其二則是重新簽購買房的合約，但是新房價要比原先的價格多了880萬。

原po說只要是3年前下訂的住戶，建商都不給驗屋，除非願意重新下訂接受房價多880萬，不然不給驗屋入住，但去年7月之後的購房者或今年下訂的住戶卻能驗屋並住進去。

原po感嘆自己早在預售屋開賣初期就已經購房，現在建商卻不讓住戶入住，甚至對買方獅子大開口坐地起價。

網友們看完也全都怒了，紛紛留言「可以公佈區域和建商嗎」、「那幹嘛還要買預售啊？太不講理了」、「超扯欸」、「叫建商用市價買回」、「不要輕易向建商低頭」、「堅持提告」、「有預售約，官司打起來」、「遇到這種事真的心很累」。