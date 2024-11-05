北漂男哀號「百萬高薪」存不到錢 開銷清單被網狂批：誤會大了

花錢容易存錢難是不少人的通病，更有不少人認為在北部生活比在南部更難存到錢。一名老家在高雄，北漂至台北內湖工作的男網友年薪百萬，生活卻常常捉襟見肘，他列出自己每月的開銷清單，而大部分的網友看完皆認為是車子的花費太高了。

33歲的原po在Dcard發文指自己月薪60k，含年終一年約15個月，另外還有加班費、輪班津貼，全年的年薪大概100萬。他自認收入非常高，卻一直存不到錢，想請大家幫忙分析他的理財方式究竟哪裡錯了。

他也列出每個月的生活開銷明細：

房租：15k 車貸：23k 車（保養、油錢、停車費、車格）：8k 伙食：15k 出去玩、住宿：8k 通勤費（回家高鐵、計程車）：7k 其餘開銷：6k 總花費82k/月

此外，他再補充說明，目前自己已經處在賺多少、花多少的狀態，不曉得該怎麼調整，而且薪水已達職級最高不會再提高了，有時候甚至會一個月花費超過10萬元。

貼文一出，已累積吸引逾1千則留言熱議，「交通費太高，車都貸款買了，為什麼回家不自己開車，這樣不就少了7k花費，或是考慮不要養車了，直接少了20k以上的支出」、「你在台北工作、租房為什麼需要車子？雙北不用車也能活，每月23k+8k=31k省下來，一張捷運月票1.2k就夠了」、「在台北買車幹嘛？車貸23K+車8K都可以搭計程車搭到飽了」。

其他人則表示「收入非常高？你是花費非常高」、「你認知上的收入非常高就偏離事實」、「你可能誤會收入高的定義，科技業剛破100萬的年薪在新竹都不太夠生活了，何況在台北」、「台大33歲這收入？你是文組嗎」、「這收入在台北老實講就普普，存不到錢正常」、「車賣掉或是回高雄生活」。