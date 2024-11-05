寧繳110年房租！35歲表哥退休月付3萬孝親費拒買房 網算存款驚：8位數

房價所得比持續攀升，上漲遠超過家庭可支配所得，即便有新青安貸款，但動輒面對30、40年的房貸，很多人還是選擇租房子就好，而非考慮買房。

一名網友在PTT發文透露表哥35歲就已經退休，卻不買房寧可住家裡，然後每個月給孝親費3萬元當房租，但這樣的方式卻被親戚碎唸，沒有房子這樣以後老了很可憐。

面對親戚的酸言酸語，原po表哥直球對決回說「房價不跌，我就不買」。

他認為，反正每個月這樣付房租，他也可以付個110年，更何況之後想去世界各個城市旅居一段時間，說不定之後根本就在東南亞退休了。

原po好奇問大家，「表哥這種觀念對嗎？還是親戚是對的，以後老了會很可憐？」

文章一出後， 立即掀起兩派熱議，「3*12*110=3960，你表哥35歲有4000萬，猛」、「現在房市就吹泡泡啊，不買也是有道理」、「不結婚幹嘛買？」、「他爽就好了啊，反正又不仰賴他人，生活方式有很多種」、「幹嘛買台灣，不會去越南買嗎？」、「沒差，買房搞死自己的滿多的」、「拿自己一輩子的錢去預購才會後悔」。

然而也有人表示「老人租得到房我隨便你」、「很難說對錯」、「不婚不生不買房，躺平笑看超高齡少子化的台灣滅亡不好嗎？」。