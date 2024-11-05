改嫁母盜刻孝女印章辦「拋棄繼承」奪遺產 還諷：養妳不如養條狗

拋棄繼承指的是繼承人自願拋棄遺產繼承權。不過近日卻發生一件媽媽盜領女兒印章，私自去替她辦理拋棄繼承的離譜事件，這名媽媽因為偏愛兒子，直接將過世先生留下來的遺產全數過戶給了兒子，如此做法被女兒發現後感到相當心寒。

原po於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，爸爸在她小時候癌症過世，有留下一棟透天厝，後來媽媽帶著弟弟改嫁，但房子出租的租金依然歸媽媽，阿嬤也很識相地不敢動那間房子。

後來她上高中，媽媽突然會常常莫名其妙跟她講很奇怪的話，「以後我們家的財產，都是妳弟弟的妳知道嗎？」她不懂為什麼媽媽要防她防到這個地步。甚至到了大學她開始慢慢了解，原來爸爸的遺產她也有權利可以分，到了出社會後她更知道，就算沒有簽署拋棄繼承，她都還是會有財產特留份。

某一次她至出生戶籍地查原始的戶籍資料，完全不敢相信自己的媽媽，竟然在她國中二年級那年盜刻了她的印章，「用我的印章，拋棄我爸的財產繼承，連爸爸留下來的房子也透過買賣的方式全部過給弟弟」，她問過律師，結果因為年代已經過了法律追訴期，所以完全拿媽媽沒有辦法。

此後姊弟倆感情嚴重失和，都沒有再聯絡。她透露從來沒有對媽媽不好，大學時每個月給5千塊零用錢，一畢業，媽媽要求她月給1萬，她也是照辦，一直到結了婚才沒給，結果反倒被罵「養妳倒不如養一條狗」，這句話讓原po永生難忘並感嘆「有人用童年治癒一生，我卻用一生來治癒我的童年」。

貼文曝光後不少留言「現在很多這種寵兒魔人媽媽」、「真的偏心過頭了」、「妳好獨立懂事啊，還有給5千，真心疼妳，看清失望」、「心都碎光了，趕快過好自己的生活，不要再糾結這樣的家人了」、「祝福妳越來越幸福越來越好」、「大概懂妳的感覺，不是真的要爭財產，純粹就是覺得媽媽重男輕女的如此誇張，甚至還幫妳拋棄財產……就是想爭那口氣吧」、「媽媽以後就由弟弟奉養，妳們可以不要再聯絡了」。