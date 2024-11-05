快訊

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

佇立64年！太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了 工程車不慎撞毀縣府急修復

改嫁母盜刻孝女印章辦「拋棄繼承」奪遺產 還諷：養妳不如養條狗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽私自盜刻女兒印章，還偷偷幫她辦理「拋棄繼承」。 示意圖／ingimage
一名媽媽私自盜刻女兒印章，還偷偷幫她辦理「拋棄繼承」。 示意圖／ingimage

拋棄繼承指的是繼承人自願拋棄遺產繼承權。不過近日卻發生一件媽媽盜領女兒印章，私自去替她辦理拋棄繼承的離譜事件，這名媽媽因為偏愛兒子，直接將過世先生留下來的遺產全數過戶給了兒子，如此做法被女兒發現後感到相當心寒。

原po於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，爸爸在她小時候癌症過世，有留下一棟透天厝，後來媽媽帶著弟弟改嫁，但房子出租的租金依然歸媽媽，阿嬤也很識相地不敢動那間房子。

後來她上高中，媽媽突然會常常莫名其妙跟她講很奇怪的話，「以後我們家的財產，都是妳弟弟的妳知道嗎？」她不懂為什麼媽媽要防她防到這個地步。甚至到了大學她開始慢慢了解，原來爸爸的遺產她也有權利可以分，到了出社會後她更知道，就算沒有簽署拋棄繼承，她都還是會有財產特留份。

某一次她至出生戶籍地查原始的戶籍資料，完全不敢相信自己的媽媽，竟然在她國中二年級那年盜刻了她的印章，「用我的印章，拋棄我爸的財產繼承，連爸爸留下來的房子也透過買賣的方式全部過給弟弟」，她問過律師，結果因為年代已經過了法律追訴期，所以完全拿媽媽沒有辦法。

此後姊弟倆感情嚴重失和，都沒有再聯絡。她透露從來沒有對媽媽不好，大學時每個月給5千塊零用錢，一畢業，媽媽要求她月給1萬，她也是照辦，一直到結了婚才沒給，結果反倒被罵「養妳倒不如養一條狗」，這句話讓原po永生難忘並感嘆「有人用童年治癒一生，我卻用一生來治癒我的童年」。

貼文曝光後不少留言「現在很多這種寵兒魔人媽媽」、「真的偏心過頭了」、「妳好獨立懂事啊，還有給5千，真心疼妳，看清失望」、「心都碎光了，趕快過好自己的生活，不要再糾結這樣的家人了」、「祝福妳越來越幸福越來越好」、「大概懂妳的感覺，不是真的要爭財產，純粹就是覺得媽媽重男輕女的如此誇張，甚至還幫妳拋棄財產……就是想爭那口氣吧」、「媽媽以後就由弟弟奉養，妳們可以不要再聯絡了」。

相關新聞

財產破億才是資產階級？PTT掀熱議 他反推「2500萬就達標」

資產階級為資本主義社會劃分的階級之一，PTT網友討論「在台灣至少得多少錢才能算資產階級？」他以每年薪水100萬元試算，財產約2500萬元就可成為資產階級。其他人則認為，若是以目前的股市位階來看，資產至少要有9位數才算進入門檻。

改嫁母盜刻孝女印章辦「拋棄繼承」奪遺產 還諷：養妳不如養條狗

拋棄繼承指的是繼承人自願拋棄遺產繼承權。不過近日卻發生一件媽媽盜領女兒印章…

上午發生虧損下午冒更大風險想彌補 業內人士曝交易員付出高昂代價

你在什麼時候發現，自己可以跳脫框架看待世界、人和行為？這是個很難回答的問題。研究科學的人發表文章，是因為認為這是新的東西…

28歲小資男「經驗少、仍在探索階段」一表看懂他如何用30萬小本金分四筆理財配置

處於探索階段者，一般是剛接觸投資不久、資金不多的年輕族群，年紀普遍在三十歲上下...

「信用破產」父請女兒幫開證券戶…網急喊風險大 分享兩解方

現在很多人都在學習如何投資，希望能早日實現財富自由。近日有網友分享，稱自己信用破產的父親叫她幫忙開證券戶，並以她的名義進行投資，讓她有點擔心。

如何規畫日常開銷？ 專家教你做好「5大類支出表」財富如滾雪球

根據日常開銷和應急資金這兩種使用場景，規劃好活錢首先要學會的，就是梳理收支…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。