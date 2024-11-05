財產破億才是資產階級？PTT掀熱議 他反推「2500萬就達標」

資產階級為資本主義社會劃分的階級之一，PTT網友討論「在台灣至少得多少錢才能算資產階級？」他以每年薪水100萬元試算，財產約2500萬元就可成為資產階級。其他人則認為，若是以目前的股市位階來看，資產至少要有9位數才算進入門檻。

台股4日力抗五日線反壓，收在22,965.39點，上漲185.31點，漲幅0.81%，成交量急縮至3,116.98億元，三大法人賣超37.06億元。

一名網友在PTT發文詢問「在台灣至少得多少錢才能算資產階級？」他的朋友買股約1.5年，近期存款達到500萬元，朋友認為至少財產要有9位數才屬於資產階級，否則就是工薪階級，因此朋友頻頻找尋薪資更好的工作，投資標的也都選擇動能股。

不過該網友表示，一年有100萬元就夠用，加上他物欲不高，回推下來等於財產約2500萬元就屬於資產階級，即使是收銀員也可以成為資產階級。

其他人留言「以現在的股市位階來看，確實是要9位數才算進入門檻」、「通膨後大概五千萬」、「看年紀吧，畢竟資產是隨時間累積的」、「大概6500萬吧算低標吧」、「30歲的話淨資產2000萬差不多，之後每年+5%，50歲大概就淨資產5000萬算是低標」、「只喊6500萬嗎，我喊8000萬才是基本門檻」、「30歲沒有5千萬的都是不努力」、「、300萬美金才能參加」。

還有人留言「我覺得不少人一輩子都不可能到9位數」、「2021年主計處統計前10%資產門檻大概3100左右吧，大概那以上應該算能過得還行吧」、「一億買個房買台車就剩一半了，兩億會過的比較愜意一點」、「只有一兩億的通常都沒格調，100億以上才是貴族」、「一億台幣我覺得中產低標」。