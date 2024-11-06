《投資決策的關鍵解答》承認「我不確定」！ 國際撲克牌冠軍點出贏家必備心理

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（編按：「做決定」不只是投資的大事，更是影響生活上大小事的重點。但要如何做決定，才容易獲得好的結果？面對這個困難問題，順勢交易大師麥可．卡威爾（Michael W. Covel）以對談的方式，向撲克牌冠軍安妮．杜克取經，從牌桌與心理學的角度來學習做出高勝算的決策。）

麥可：「賭注」這個詞如何引起大眾共鳴？

安妮： 問題在於，我們不會明確把自己的決定當成賭注。我們的資源有限（ 金錢、時間、幸福、健康等），我們必須投資這些有限的資源在某個決定上，讓這個決定導引走向一些可能的未來。但是這些未來只是「有可能」而已，而且這種可能未來還有好幾個。我正在推動自己走向不明確的未來，賭注就是這麼一回事。

我們傾向以傳統的觀點來看賭注──帶著錢去賭場。在這種情況下，當我在打二十一點時，資源就是有限的。還有一些其他的可能未來，我可能會贏得牌局，又或者可能會輸掉；有時候我可能會加倍下注，然後有輸有贏；有些時候我會切牌，然後有輸有贏。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》) 我們會和某個人對賭，在這個案例中就是和莊家對賭。如果我對某個人說：「賭注是什麼？」對方通常想到的就是這個。

我們需要了解的是，我們所做的每一個決定都是一場賭局，因為我們選擇的資源有限。而且，資源未必是金錢。接著，我們會有一些可能的結果，而且多數是在和自己對賭。

意思是，未來 A 事件發生會導致某個未來的我，未來 B 事件發生會有另一個未來的我，未來 C 事件發生會導致再另一個未來的我，以此類推。

當我的決定導致某個特定的未來時，在此是指在這個特定未來的我會比其他未來的我還要好。這就是和自己對賭，和未來的自己對賭。當我們需要做出困難的決定時，我們都會深深感受到這點，而且我們會試著決定選項。

假設當我們決定選項 A 時，最後導致一個不成功的未來。這時我們就會對自己說：「我就知道。我應該選擇選項 B 才對。我為什麼要選擇選項 A ？」這時我們的另一個未來自己就會說：「我早就告訴過你了。」

麥可：人們很難在下了一個賭注後，快速的下另一個賭注，也很難用第二個賭注來調整第一個賭注，然後接連調整下去。人生就是不斷持續複雜的賭注。對很多人來說這是件很棘手的事，因為這不是一般高中或大學會教導培養的能力。

安妮：這是以一種自我同理心的方式來看待事情的方式，也就是你講到的，因為一切都是賭局，而賭局間會相互疊加而變得複雜。我們必須賭某些結果是否是因為能力不足，藉此我們可以將其反饋納入學習的循環中，以便我們調整信念，未來才能做出更好的賭注。

我們不喜歡去考慮的事情之一，就是「世界上有很多的不確定性」。我們不知道未來會有什麼，所以我們無法百分之百確定，

所下的賭注是否正確。我們只能試著釐清，獲得好的結果最高機率是多少。沒有什麼是 100% 或 0%，這對人來說十分可怕。在《高勝算決策》中，我談到我們不擅長說：「我不確定。」部分的原因在於，你如果在學校的考試卷上寫「我不確定」，就會被指出這是錯誤答案。

這是一件很可惜的事，因為我們應該要能說：「我不確定，但是這就是我所知道的，我向你展示我做的事，但我不確定這是否正確。」這麼寫應該要加分才對，因為如果我們要效仿這個世界，那麼「我不確定」幾乎就是所有事情的正確答案。

這是前往機場最快的路嗎？答案應該是：「我不確定。要視交通而定。我不知道是否有拖車在路中間翻車了。我可以告訴你，根據我過去的經驗，這是前往機場最快的路，但我不確定今天是否如此。」這會是這個問題較好的答案。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶)