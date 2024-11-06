美國小型企業營運超過五年平均存活率曝 新創公司反而沒被嚇壞、樂觀程度驚人

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麥可：個人的情緒是由可能性所驅動，而不是賠率（odds），而且這可能是直覺。但是，說到決策，這未必是好事吧？

丹尼爾：我想你指的是希望與恐懼。我們曾討論過，創業這件事主要是由樂觀所驅動，所以當人們冒險時，很多時候是因為他們不知道自己所面對的賠率高低──他們在欺騙自己。

我對冒險者的看法是，一方面他們會厭惡損失，也就是討厭虧損，但是另一方面他們往往過於樂觀，甚至樂觀到妄想的程度，以至於他們不知道自己面對的真實損失機率。這種組合促使人們採取冒險行為，但樂觀仍是冒險的主因。

你可以在企業家、推廣新發現或新產品者，以及創辦小型企業的人身上，都能看得到這樣的情形。據我所知，美國小型企業營運超過五年的平均存活率是35%，但是大部分創辦新公司的人卻認為自己的成功率是80%或甚至更高。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》) 正是這樣的妄想讓他們繼續走下去。我認為樂觀是資本主義的引擎，因為從這個意義上來說它對社會有所助益，但如果許多人知道自己所承擔的風險後，就可能不會去冒這個險了。

麥可：你認為展望理論（prospect theory）造成了多大的影響？也許這個理論的確已經造成影響，但是接受的情形如何？例如，我們都看到過去15年來美國股市一些很驚人的泡沫和破滅。

丹尼爾：我不是行為經濟和行為金融的專家。我的印象是，聰明的人試著發展出理論，但現在仍在初期的階段。關於這個理論是否造成影響，答案顯然是「是的」，因為許多重要的經濟系所和金融系所，開始以行為經濟學和行為金融學為其課程的核心。

哈佛經濟系是美國最好的系所之一，眾多行為經濟學的知名人物、優秀的學生都在那裡。在不久的將來，隨著許多聰明的學者進入這個領域，行為經濟學研究將蓬勃發展。

麥可：我猜可能將會往更成熟的經濟學領域發展，就是以比較理性的那一面，並透過不同的觀點來處理。而這兩者之間永遠會有衝突。

丹尼爾：哦，是的。2013 年的諾貝爾經濟學獎就頒發給兩位金融學者，而他們的想法完全不同。尤金．法瑪（Eugene Fama）是傳統派學者，他非常相信市場的理性行為。

另一位則是羅伯．席勒（Robert Shiller），他談論不理性的繁榮，而且不相信市場的理性行為。這兩位仍在世，而且仍在研究金融。我的感覺是，會有許多更年輕的人往行為金融學的方向前進。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶)