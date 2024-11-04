上午發生虧損下午冒更大風險想彌補 業內人士曝交易員付出高昂代價

（編按：丹尼爾．康納曼被稱為「當代最重要的心理學家」，他的展望理論以及對行為經濟學與金融的觀點，是聰明投資者必須要了解的概念。而在《投資決策的關鍵解答》這本書中，更透過順勢交易大師麥可．卡威爾（Michael W. Covel）的業內人士的視角，與這位諾貝爾經濟學家的行為經濟學大師直接深入淺出的對談，並為他的《快思慢想》《雜訊》等經典著作進行了口述補充。）

麥可：你在什麼時候發現，自己可以跳脫框架看待世界、人和行為？

康納曼：這是個很難回答的問題。研究科學的人發表文章，是因為認為這是新的東西；但這項研究後來會被其他人發展到什麼程度，並不得而知。那時，艾莫斯．特沃斯基和我開始研究：在不確定情況下的判斷（有限的判斷問題）。

我們進行這項研究五年，最後在1974 年時寫出一篇文章，並發表在《科學》（Science）期刊中。那篇文章的影響和迴響超乎我們的預期。我們是在看到反應後，才知道自己所為相當不尋常。也就是大約在1974年到1980年時，我們發現人們認為這是新的東西。

理性的假設與質疑

麥可：如果有人問我：「學習在市場中成功獲利的最佳方法是什麼？」我會請對方去看你的研究。我猜你原本並沒有打算讓華爾街這麼多人喜歡你的研究，但結果的確是這樣。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》) 丹尼爾：我們當初並沒有預料到，這一切是個意外。我們原本只預期，金融和經濟學界會對「理性假設本身」以及「理性假設的主導地位」產生反應。我們提供的是一個工具，讓這個領域的人們用來質疑理性的教條。

事情是怎麼發生的，以及這個研究造成影響的原因，其實有個有趣的小故事，因為這是一場意外。這個研究之所以造成影響，在於我們以文字呈現想法，而人們通常會錯誤解讀。

許多非心理學的領導者（心理學領域之外的領導者）看過這篇文章後，覺得這些示例很有用。唯有某件事對你來說有用時，你才會傾向改變你對人類本質的觀點。光憑大學生和其他人回答問卷所得到的資料，對他們來說並沒有什麼用。

麥可：讀別人寫的東西是一回事，但是當你看到自己內在的改變，才是真正驚人的時候。

丹尼爾：當你看見自己有犯錯傾向時，意識到像你一樣聰明的人也會犯錯的這件事，就是一個發現。這使得人們難以與這些發現保持距離。正是這個意外的形式，令我們的研究有很大的影響。

麥可：我看過你的一句話：「無法接受虧損的人，很可能會接受自己承擔不起的賭注。」這句話在不同領域會有不同的意義，但是在交易的世界裡，不接受虧損就是許多投資人失敗的原因。

丹尼爾：我們當時的研究並不是以投資人為主，但結果卻反應了這一點。我們知道，有些交易員如果在上午發生虧損，到了下午他就會冒更大風險進行交易。這表示他們不只尚未接受已經發生的虧損，還試著彌補虧損，驅使他們追逐風險。

這麼做可能會使交易員付出高昂的代價。在極端的情況下，有些人甚至會一再採取詐欺的手段，而變成自作主張的失控交易員（rogue trader），但這些是例外的情況。

麥可：我想要稍微轉換一下話題，談談泡沫和群眾行為。

丹尼爾：群眾行為是生物性的。當我們看到很多人往某個方向跑，我們自然而然也會往同一方向跑。只有少數聰明人會往不同的方向跑，但是大部分看到人群往某一個方向移動時，我們通常會跟著做。

這對市場行為會有很大的影響。整體而言，這種行為會造成個人的表現遠遠落後應有的表現，因為等到市場上漲後，他們才進場就為時已晚。因為人們想要跟隨群眾，所以判斷時機會非常不準確，結果績效自然遠不如採取某個策略並且堅持下去的操作方法。

（本文出自《投資決策的關鍵解答》作者：麥可．卡威爾 譯者：呂佩憶)