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28歲小資男「經驗少、仍在探索階段」一表看懂他如何用30萬小本金分四筆理財配置

聯合新聞網／ 時報出版
資金不多的年輕族群，可以更積極地投入在長期投資的配置上。 示意圖／ingimage
資金不多的年輕族群，可以更積極地投入在長期投資的配置上。 示意圖／ingimage

處於探索階段者，一般是剛接觸投資不久、資金不多的年輕族群，年紀普遍在三十歲上下。因投資經驗不足，尚未建立一套專屬且適合自己的投資系統，此時的重點在於試錯和探索，因為較年輕加上欠缺資金，可以更積極地投入在長期投資的配置上。

小宋，今年二十八歲，理財經驗較少，幾年工作下來也積攢下了30萬元的本金，其中有10萬元，是計畫一年半以後要用的買車款，其餘資金尚無明確用途，目前每個月還有2,000元的結餘，可用於長期投資。

根據四筆錢框架，小宋可以將這30萬元資金分為以下四筆錢（見圖4-1）。

首先，預留3萬元作為活錢，用於生活應急。如有預期外的支出或是遭遇失業等風險，活錢便可派上用途，可考慮把這筆錢配置到可隨時存取的貨幣型基金、銀行活期存款等產品中。

（本文出自《有錢人換你做》)
（本文出自《有錢人換你做》)
再拿10萬元用於穩健理財，例如為買車預留資金。考慮到這部分錢的取用期限在三年內，因此需要控制波動，但同時又希望能獲取高於活錢的收益，因此可考慮配置在獲利較積極的偏債類的產品上，例如「固收+」基金。

之後可拿5,000元購買保障型的保險應對重大風險。根據小宋的情況，可優先配置醫療險、意外險和定期壽險，每個人面臨的風險不同，具體配置建議諮詢保險顧問。

剩餘的16.5萬元可作為長錢，用於長期投資上。考慮到小宋較年輕，每月還有薪資收入，未來的薪水成長也有很大的上升空間，整體風險耐受能力較高，即便短期虧損也有足夠的時間等待資產價值回歸，因此，小宋可考慮配置較多的權益資產來做長期投資，藉以爭取更高的收益。

不過，正如前面章節所提到，好資產也需要在出現好價格時買進並持有，長期投資的配置並非一成不變，需要根據市場情況，動態調整持有部位，權益資產性價比越高，配置應越多，性價比變低時，則可調整部位轉到債券或貨幣資產上，爭取實現長週期的「低買高賣」。

最後，小宋每月結餘的2,000元，可視為是長期現金流，不妨考慮進行長期定投，慢慢累積資產。但考慮到小宋較年輕，這筆資金也能主投在權益資產上，若處在市場被高估之時，則可改為以債券或貨幣資產為主力，並對已有的權益資產，進行一定比例的減持。

（本文出自《有錢人換你做》作者：且慢基金投資研究所)

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