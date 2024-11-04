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「信用破產」父請女兒幫開證券戶…網急喊風險大 分享兩解方

聯合新聞網／ 綜合報導
股票交易示意圖。圖／ingimage
股票交易示意圖。圖／ingimage

現在很多人都在學習如何投資，希望能早日實現財富自由。近日有網友分享，稱自己信用破產的父親叫她幫忙開證券戶，並以她的名義進行投資，讓她有點擔心。

原PO在Dcard發文，表示自己的父親以前做了親戚的保人，現在處於信用破產的狀態。近日他叫原PO幫他開證券戶，但原PO認為自己對投資不了解，且畢竟戶頭的名字要掛在自己身上，讓她覺得有風險。即便父親表示自己只是要做定期定額，不會有風險，但她還是拒絕了。

拒絕後，原PO又有點過意不去，覺得自己太冷酷。她也詢問網友，如果交割卡是她的金融卡會有什麼風險？如果之後她也開始投資會有什麼影響？

文章引來大量網友留言，提醒原PO這樣做有讓自己信用破產的風險，「風險就是如果他發瘋買了股票，額度一百萬，他第一天買滿一百萬，T+2沒錢交割就是換你信用破產」、「違約交割、信用破產後，未來你要貸款買房、買車都會很困難，因為有違約紀錄在身了。違約及信用不良都是以是『你的名字』，不是你爸爸的」、「怕的是他拿去下單股票但沒錢扣款（或當沖），違約交割，你就信用破產。錢的事情不管是跟誰都要分割清楚」。

也有人提出讓父親轉帳給原PO，讓原PO代為操作更安全，「如果他只要定期定額，你就用你的名字開戶，請他給你現金，你存定期定額，全都由你掌控不要讓他經手」、「如果你爸真的想定期定額，叫他匯到你帳戶，你幫他買就好，其餘皆不要給爸爸操作」。

還有網友建議原PO讓父親辦能圈存的證券戶，「選能圈存的證券戶啊，有錢才能買，完全沒煩惱，然後請讓他自己操作」、「其實你在開戶的時候，可以設定帳戶有多少錢才能買多少錢的股票，如果帳戶沒有那麼多錢，他就不會讓你下單」。

Dcard 信用 破產 股票 違約交割 風險

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