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如何規畫日常開銷？ 專家教你做好「5大類支出表」財富如滾雪球

聯合新聞網／ 時報出版
對於日常開銷，比較簡單、有效的紀錄方法便是記帳。 示意圖／ingimage
對於日常開銷，比較簡單、有效的紀錄方法便是記帳。 示意圖／ingimage

根據日常開銷和應急資金這兩種使用場景，規劃好活錢首先要學會的，就是梳理收支，清楚自己每個月食衣住行所需的開銷範圍。

對於日常收入，大部分人基本分為薪資收入和業外收入兩部分，比較好記錄。

對於日常開銷，每個人、每個家庭雖不盡相同，但總有相似之處，例如吃飯、水電瓦斯費、交通費、通訊費等等，這些都是大家日常花銷的地方，只是金額不同而已。

日常開銷大致又可分成以下這幾部分（見圖2-1）。

對於日常開銷，比較簡單、有效的紀錄方法便是記帳。例如現在很多人使用記帳軟體來記錄每一筆花銷。

（本文出自《有錢人換你做》)
（本文出自《有錢人換你做》)
怕麻煩的話，也可以每月盤點一次，梳理清楚每月的收入明細、支出明細、結餘情況。

這樣一來，大致可以知道自己一個月大致需要多少硬性的支出。

待記錄之後，你還可以清楚瞭解自己的賺錢能力和消費水準。

對自己的日常開銷和消費一目了然，整理發票收據，還可以更清楚瞭解自己何時與誰一起？把錢花在什麼地方？今年的每一天怎麼度過，將影響未來的你的生活水準。

換言之，整理消費清單也可以説明觀察自己的成長，梳理自己的真實需求，而不是人云亦云地趕時髦。

在支出方面，一定要量入為出，清楚自己的財務計畫後，更好地規劃日常支出，把錢按照資金用途去劃分，做到專款專用，這才是我們開始投資的前提。

（本文出自《有錢人換你做》作者：且慢基金投資研究所)

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