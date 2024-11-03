「小負翁」每個月薪資都不知花到哪去？ 專家：建立3個帳戶有錢人換你做

學會記帳，規劃財務帳戶

你身邊是不是經常有人抱怨自己存不下錢，每個月的薪資都不知道花到哪裡去了。對於有這種情況的朋友，一定要養成記帳的習慣，對自己的財務狀況做整體的梳理。透過記帳，我們能夠瞭解自己的收支情況，規劃自己的存錢目標，合理利用自己的每一筆錢。

接下來，我們就詳細說一說，如何規劃家庭與個人的財務帳戶。

（本文出自《有錢人換你做》)

建立三個帳戶

首先，請你整理出三個帳戶：收入帳戶、支出帳戶、投資帳戶。三個帳戶可以對應三張金融卡，以便做資金劃分。

1.準備一張金融卡A，用於存放主要收入來源，收入若較分散，均可歸到這張卡上面。

2.準備一張信用卡B。

3.準備一張帳上餘額能滿足自己每月消費的金融卡C。

A卡與C卡都是金融卡，但卻最好設置不一樣的密碼。A卡對接各種資產帳戶，如證券帳戶、基金帳戶、私募專戶等。C卡對接各類消費帳戶，如各種電商平台、電子錢包、Line Pay等。請你不要嫌麻煩，這是為了限制過度消費而設，方便你妥善規劃自己的資產。

B卡是信用卡，還款日可設在薪資發放日的隔天，每月薪資在支付卡費後，把當月消費額轉入C卡，其餘的則在A卡中統一規劃投資。

日常消費可以最大限度地使用支付平台所提供的免息信用消費。

請注意，這是免息，而不是透支消費和分期付息消費。現代人為了追求所謂的精緻生活，很容易承受不住各種消費貸款、分期付款的誘惑，進而過上了先借明天的錢來今天花用的「小負翁」生活。

但只要你花點時間就能算清楚，過完免息期立即還錢才是正解。不然，你就是以10%以上的年利率去借錢。試問，你找得到無風險，報酬率更在10%以上的投資產品嗎？

顯然不能，所以，請千萬不要去借這種消費貸款來戕害自己。

習慣每天記帳

除了上述的三個帳戶，還需要清楚規劃日常開銷及支出，建立家庭流水帳。可用小帳本記錄，也可用Excel表格來登記，或是選擇自己習慣或喜歡的各式記帳軟體來登錄。至於記帳方法則見（表2-1）和（表2-2）所示。

每月記帳本主要包括收入和支出兩部分。收入部分歸類比較簡單，支出部分主要有食、衣、住、行這四個方面。

1.食：包括一切「會放進嘴巴裡」的東西，如一日三餐費用、其他水果、零食等。

2.衣：包括衣服、鞋帽、包包、首飾等。

3.住：包括房租、房貸、水電瓦斯費及其它等。

4.行：包括上班通勤支出、停車費、車貸、自用車保養、油錢等。

此外，還有一些其他消費，例如休閒娛樂，包括旅遊支出、運動、看電影等；教育培訓，包括買書、參加各種認證考試等。

如果覺得每天記帳很麻煩，可在消費時儘量改用信用卡，這樣既可享受一個月的免息消費，還能自動生成帳單，方便我們把每個月的消費歸類。但我在此再次提醒，萬萬不要使用分期還款的消費模式，更不要逾期還錢。

建立你的現金流量表

按照分類，堅持梳理收入和支出且為期一年，接著就可以開始進行第二步，即建立自己的現金流量表。

如果你已對自己的年收入與支出情況有了基本認知，那你也可以直接建立現金流量表（見表2-3）。當然，第一步最好不要省略，因為這樣可以幫助你清楚驗證，你所感受到的收入、支出與真實情況是否一致。

現金流量表裡的賺錢能力不包括資產增值部分，只包括自己透過勞動力所獲得的貨幣價值。這樣，在未來的投資計畫中，你就能根據穩定的收入來源及相對可預測的變化情況，準確評估你所能接受的投資標的物，特別是在投資標的物具備下行風險時，更可提供清晰的幫助。

（本文出自《有錢人換你做》作者：且慢基金投資研究所)