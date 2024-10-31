一表看過去10年物價上漲幅度 食品飲料奪冠423%、第二名是「社會服務」

對抗通貨膨脹的本質就是對抗貨幣匯率波動，隨著全球經濟持續發展，每年的貨幣總量也會隨著經濟活動增加。

我們應該投資那些在社會經濟活動中更有議價權限的企業，這些企業提價能力強，可以跑贏物價平均上漲的速度。

而身為這些企業的股東，自然可以分享這些超額收益。

我們接著來看看過去十年，各板塊的漲幅情況。

食品飲料這個行業在這十年間，漲幅高達423%，居各個行業之首，這說明必選消費這個板塊，對於商品漲價的容忍度較高。

人們日常生活中買飲料，價格從15元漲到18元，我們其實沒什麼感覺，但是如果要買一輛車，從100萬元漲到120萬元，我們就會覺得漲價太多了。但是這兩種商品的漲價幅度都是20%。

（本文出自《有錢人換你做》) 在漲幅前十的行業中，食品飲料、家用電器、醫藥生物這些板塊都是與我們日常生活息息相關，對消費者議價能力強，自然跑贏通貨膨脹的幅度也較大。

而3C電子、汽車零售等行業受益於中國近十年的經濟起飛，商品需求量大增，市場在供不應求的大背景下，相關產品的價格也隨之上漲，進而大幅跑贏通貨膨脹。

（本文出自《有錢人換你做》作者：且慢基金投資研究所)