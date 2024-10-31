一圖看全球大型資產股年平均報酬率 南韓股票無敵手... 打趴英德美澳等國

如果我們想要達到提升購買力的目的，那麼就要讓投資收益跑贏通貨膨脹。

簡單使用CPI（消費者物價指數）來衡量通貨膨脹率。

（本文出自《有錢人換你做》) CPI代表的是與大眾生活息息相關的商品價格，例如食品、服裝、生活用品、醫療保健等。

而（圖1-1）即是全球大類資產年平均報酬率，在此期間，美國的CPI年均增長在4.18%左右。

對比全球大類資產年平均報酬率，所有資產幾乎都能跑贏通貨膨脹，大宗商品跑贏得最少。

而真正能長期大幅跑贏通貨膨脹的就只有股票（此亦包括投資股票的各類型基金）。

（本文出自《有錢人換你做》作者：且慢基金投資研究所)