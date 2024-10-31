快訊

MLB／洋基疲累牛棚擋不住 道奇2支高飛犧牲打再逆轉7：6

康芮來勢洶洶！ 北捷文湖線、淡水線等高架路段停駛

當心中年肥胖！你的身形和年齡同時增長？做好4件事保持健康體重

「黃金大暴漲」真的超級強！存股哥：這麼優質的資產只會越來越昂貴而已

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

必須特別留一個版面給黃金，因為黃金實在太強了，原本屬性是避險、保值的防禦型資產，結果變成攻擊型資產，漲幅還比高股息還多，也就是你今年投資黃金的話搞不好還比高股息賺也不一定。

上一篇提到黃金的文章是7/17標題為「存股+黃金+正二」一文（正二為00631L），當時新北市銀樓工會公告黃金價格為9870，結果才短短三個多月漲到11110，共漲1240漲幅高達12.5%。

7-8月正值台股大幅震盪的兩個月份，黃金的表現相對穩定，也發揮了防禦型資產的特性，如果你持有黃金，可以分散投資風險，有效降低整體資產的波動，是非常好的避險資產。

尤其你有做質押的話，黃金更是一大靠山，是說維持率跟負債比都控制好的話，連回補都不用了，也用不到黃金這把牛刀，但保險多扣幾層總是比較安心的，也讓我更有本錢繼續開槓桿。

「存股+黃金+正二」這個投資組合跑了三個多月，真心覺得實在強的離譜，你有高股息的現金流、有正二可以吃兩倍大盤指數，還有黃金幫你避險，攻守兼具無懈可擊，只是我的正二部位太少了，接下來會繼續增加正二持有比例。

總之我還是非常看好黃金，許多外電報導都說黃金上看每盎司3000美元，目前則是2700多，相信這麼優質的資產也只會變得越來越昂貴而已。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

大盤 現金流 資產 金價 高股息 黃金

延伸閱讀

《鬼聲泣2》大哥罩我！原班「人鬼」回歸…經典拔牙、鬼音再現 且有滿滿笑點

0050要持續買進或是逢低再買？清流君「傻了才保留現金」：上帝都贏不了ALL IN

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

若連最穩的00878也股利縮水怎辦？ 艾蜜莉：高股息ETF長期5-6％殖利率比較合理

相關新聞

「黃金大暴漲」真的超級強！存股哥：這麼優質的資產只會越來越昂貴而已

我還是非常看好黃金，許多外電報導都說黃金上看每盎司3000美元，目前則是2700多，相信這麼優質的資產也只會變得越來越昂貴而已。

《鬼聲泣2》大哥罩我！原班「人鬼」回歸…經典拔牙、鬼音再現 且有滿滿笑點

這集多了一個「黑衣女鬼的舌頭」設定，只能說真的很噁心...

《「我是有錢人」迷思756》有「現金流」需求，就一定要買固定收益型商品？

前幾天，一位同學跟筆者說，已經退休，但手中已經準備好房產，準備留給一子一女的她，目前一直是透過投資0056…

股債齊跌 多元布局、分散投資打造穩健投資組合

進入美股財報季，雖各家業績錯綜，但整體仍持穩，但聯準會官員對降息持謹慎態度，再加上中東局勢與美國大選不確定性影響，整體股...

地價稅、契稅跟土地增值稅 都市更新對於所有權人的「稅賦」減免及獎勵規定有哪些？

都市更新對於所有權人的稅賦「減免」與「優惠」，主要分為兩大部分，一個部分是持有稅…

五大題材發光 印度前景帶勁

時節已進入印度10~11月傳統節慶消費需求旺季，加上今年因為雨季降雨狀況佳，預估印度國內消費復甦狀況良好，內需型企業獲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。