「黃金大暴漲」真的超級強！存股哥：這麼優質的資產只會越來越昂貴而已

必須特別留一個版面給黃金，因為黃金實在太強了，原本屬性是避險、保值的防禦型資產，結果變成攻擊型資產，漲幅還比高股息還多，也就是你今年投資黃金的話搞不好還比高股息賺也不一定。

上一篇提到黃金的文章是7/17標題為「存股+黃金+正二」一文（正二為00631L），當時新北市銀樓工會公告黃金價格為9870，結果才短短三個多月漲到11110，共漲1240漲幅高達12.5%。

7-8月正值台股大幅震盪的兩個月份，黃金的表現相對穩定，也發揮了防禦型資產的特性，如果你持有黃金，可以分散投資風險，有效降低整體資產的波動，是非常好的避險資產。

尤其你有做質押的話，黃金更是一大靠山，是說維持率跟負債比都控制好的話，連回補都不用了，也用不到黃金這把牛刀，但保險多扣幾層總是比較安心的，也讓我更有本錢繼續開槓桿。

「存股+黃金+正二」這個投資組合跑了三個多月，真心覺得實在強的離譜，你有高股息的現金流、有正二可以吃兩倍大盤指數，還有黃金幫你避險，攻守兼具無懈可擊，只是我的正二部位太少了，接下來會繼續增加正二持有比例。

總之我還是非常看好黃金，許多外電報導都說黃金上看每盎司3000美元，目前則是2700多，相信這麼優質的資產也只會變得越來越昂貴而已。

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