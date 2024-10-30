《鬼聲泣2》大哥罩我！原班「人鬼」回歸…經典拔牙、鬼音再現 恐怖升級還有滿滿笑點？

妍恩（拉塔娃蒂婉通 飾）被黑衣女鬼殺死後，即便已三年過去，但「大哥」亞克（納得克庫吉米亞 飾）卻沒有放棄要替妹妹報仇的念頭，認為不把惡鬼殺死，恐必將禍及家人造成無法挽回的悲劇。

化身處獵鬼人，只為了打聽黑衣女鬼的消息，一次的除鬼行動中，從鬼口中打聽到了黑衣女鬼的可能身藏處。

與第一集中被鬼拿槍爆頭，卻大難不死的「中士」，一同前往可能藏有黑衣女鬼的森林，誓言滅鬼！

圖／車庫娛樂提供

「聽呀」、黑衣女鬼、寄生靈們、拔牙 全數回歸

最經典的「聽呀」鬼音縈繞，這集當然不能沒有。

黑衣女鬼的起源，以及為何第一集沒能殺死黑衣女鬼的原因，這回都可以得到答案。

寄生靈們（被鬼附身者或受操控的鬼之稱呼），第一集那個一直笑到很吵的「崔阿婆」這次也出現，然後這集更吵！

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經典的拔牙畫面，同樣沒有錯過...看了都想起被牙醫師拔智齒時也是這樣左搖右晃的（怕）。

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這集多了一個「黑衣女鬼的舌頭」設定，只能說真的很噁心...

大哥罩我！

本集故事不再只圍繞在家中範圍而已，因為「大哥」亞克與中士一同前往鬼森林。（超過一半以上的片長）

及電影後面最後的三分之一片長的大妹妍德婚禮場景。

只能說大哥亞克這個角色，真的是主角中的主角，依舊給人一種正面、樂觀和決心殺鬼的信念；就覺得大哥真的是可靠的要命！

家人們也都很依靠大哥，電影中感覺弟弟的也被設定成弱弱的感覺，沒有大哥完全不行！

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但不得不說身為觀眾的我，也吃這套大哥設定，大哥亞克這個角色真的有種魔力，會讓觀眾買單，被劇情帶著走！

同個鬼卻不覺得膩 恐怖升級 也有超多笑點

同樣的黑衣女鬼，卻不讓人覺得膩？明明招式也是附身、「聽呀」、還有拔牙。

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猜想應該是有多了黑衣女鬼起源，還有其他背景故事的襯托，以及加入一些新元素，就是那個「噁心的黑色舌頭」。

恐怖確實升級，森林中鬼真的超多，很有誠意，鬼給好給滿。

笑點這部分手法很厲害，電影裡面其實沒有很刻意的搞笑，但就是有辦法逗笑觀眾。

可能跟氛圍也有關係，單獨一人自己看在家看這部可能會覺得很可怕，但進電影院也還是會覺得很可怕，卻又能很好笑？畢竟每個人笑點不同，但確定的是看其他人笑久了，好笑也蠻好笑的（這就是感染力）。

這集新增的角色其實很多，但卻不打亂電影的主線節奏，因為各有其功能，甚至上述所說的笑點，就是因為這些新角色的功勞。

寫文當下，泰國當地票房已破了7億（泰珠）；看完電影的我其實能理解為什麼了，因為這部電影真的值得！

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