《「我是有錢人」迷思756》有「現金流」需求，就一定要買固定收益型商品？

前幾天，一位同學跟筆者說，已經退休，但手中已經準備好房產，準備留給一子一女的她，目前一直是透過投資0056，以獲取穩定的現金流。如此一來，也不用跟孩子伸手要錢。

但筆者反而跟她說，若不是那麼缺現金，其實，是不需要非買配息型的標的。其次，假設配息再投資，也會有投資成本問題必須考慮。

再者，就算配息「再投入」，依數字顯示的年化報酬率，實際上也比不強調配息的ETF還要低。所以，筆者推薦她可以直接投資0050。這位同學聽了非常不可置信，還是跟一般大眾的想法一樣（例如有調查顯示，55%的受訪者認為「擁有穩定現金流」最能提升對於退休生活的信心程度，堅信「穩穩拿到手中的現金是王道」這句話。因為，她對於「既要投資，就應該達到『獲利極大化』」這種說法「沒啥信心」。

其實，類似筆者同學的這種看法，幾乎已經是市場的「共識」。似乎除了「固定領息」標的之外，其他金融商品全都「不值一哂」。甚至有不少媒體文章，都在大力提倡「定期定額投資高配息標的」的言論。

不過，為了讓包括筆者同學在內的投資大眾，能夠同時達到「資本利得極大化」，以及「現在就獲取穩定現金流」的目標，筆者進行了一個假設性試算。由於所有投資，都必須經過長期的時間考驗。因次，筆者以國內發行最久的兩檔ETF—不強調配息、強調資本利得極大化的0050，以及「強調配息」的0056進行比較。

根據過往約20年的歷史資料（含配息年化總報酬率）顯示，0050約有10%，而0056則只有6%多一些。因此首先，筆者將兩者的年化報酬率，分別設定為10%及6%。

其次，假設25歲的投資人，每年投資金額是12萬元，且為了計算方便，每一年0056的年配息率固定都是7%。也就是每年的配息，都是固定的8400元。

再者，投資0050者，每年跟著投資0056的人一樣，每年都從帳戶中，「自行提領8400元」，但依舊維持每年定期定額投資。然後，筆者跑出以下2個非常具有意義的圖表（圖一及圖二）。下兩圖所顯示的是：25歲開始投資的投資人，不論到65歲或100歲，投資0050的總投資資產金額，都遠大於投資0056的總投資資產金額。

製表人：李雪雯

製表人：李雪雯

以上2圖最重要的意義便在於：即便0050的投資人，每期也學購買0056的投資人，自行提領與0056相同的每年配息金額。但在0050的年化報酬率，遠高於0056之下，0050的投資人在投資過程中，既能享有「資本利得極大化」的優勢，也一樣可以享有「穩定的現金流」。

且值得投資人注意的是，以上0056的假設是：每一期的配息率相同（此例的年化配息率是非常高的7%），且股價也都有達到「填息」的標準。也就是說，如果以上兩大假設無法達到，圖一及圖二裡的0056總投資資產金額，可能還會更低（但事實上，由於台股大漲、息率下降，帳上可配發資本利得大量消耗，國內高股息ETF降息潮似已成常態。

不可否認，目前絕大多數的投資人總認為，想要讓自己獲得長長久久穩定的現金流，就唯有「投資固定收益型金融商品」一途。但實際上，人云亦云的說法，在面對實際的操作時，就會發現「理想與實際差距甚大」的結果。

特別是提供固定配息的商品，發行機構鐵定需要額外多出一定的行政成本。所以，筆者的建議比較傾向是：假設民眾退休金存的夠多，完全不在乎每期要被扣掉一定的關成本（例如每期可以領上5萬、10萬元以上），在「不在乎定額扣除成本」的前提下，當然可以選擇這種固定配息的標的。

只不過，假設投資人的退休金原本就不多，在「原本每月可領退休金就不太充足」之下，請記得一定要讓投資部分，達到「資本利得極大化」的目標。而關於「穩定現金流」的需求，則可以透過「自行提領」的方式達到。

當然，也有讀者在問：萬一自己未來不幸失能或失智，無法再進行「定期自行提領」的功能時，那又該怎麼辦？筆者認為，再搭配一個銀行安養信託功能（可以先成立一個只有開辦費，但沒有定期收取信託管理費的預開型信託），就顯得非常重要。

只不過目前，就算民眾透過同一家銀行，進行各種有價證券的投資，也同時成立一個預開型信託。未來萬一客戶發生失能或失智的事實（通常這種情況，都是「突然發生」，且讓人措手不及），而開始啟動信託定期給付功能時，還是必須由信託委託人（客戶本人或法定、意定監護人），將所有資產移轉到信託專戶中。

正因為即將步入超高齡社會（每5人中，就有一人是超過65歲者）的台灣，有極大的安養信託需求。所以，筆者也非常期待，有承作安養信託的金融機構，能將對民眾有利的這「最後一哩路」補好。如此一來，也才能共創理財大眾與金融機構的雙贏局面。