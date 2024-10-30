殖利率抬升加上財報錯綜 股債齊跌

近日川普選情升溫加劇美國財政惡化疑慮，加上部分聯準會官員發出謹慎降息訊息，帶動美債殖利率走升，而企業財報表現錯綜也加劇市場震盪，近一週股債齊跌。從資金流向看，過去一週整體股票型ETF仍獲得116.97億美元資金淨流入，其中，美國、日本分別獲117.57億、11.76億美元資金流入，歐洲、東歐也有小幅資金流入，但亞洲、中國分別出現47.34億、42.68億美元資金淨流出，依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為醫療保健、公用事業、不動產；淨流出金額最高的產業為科技，其次為金融、工業。

富蘭克林證券投顧表示，距離11/5(二)美國選舉進入倒數計時，金融市場觀望氣氛可能轉濃。根據Real Clear Politics數據顯示，由於川普在七大關鍵州的民調均小幅領先，讓川普當選機率上升至61.3%，但賀錦麗當選機率降至37.7%。富蘭克林股票團隊首席投資長強納森‧柯堤斯表示，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民主黨分掌總統與國會，若結果是一黨獨大，短線市場波動可能加大，但著眼美國強韌的基本面，短線因政治因素造成的震盪反而提供加碼機會，長遠來看，總統大選結果對美股影響有限，投資人無需過度擔心。值此消息面紛擾的環境，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金，股市部分建議首選具備長線結構性題材支撐的AI科技股、公用事業及印度股市。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，目前美國總體經濟環境健康，股市廣度有所改善且企業獲利成長前景看好，市場不確定性下的震盪與評價面修正，正提供進場布局機會，投資策略在近幾個月來即逐步加碼被低估的優質股票。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，聯準會已開啟降息循環，寬鬆貨幣政策將支持經濟維持正成長，美股的市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長。持續看AI發展，隨AI愈來愈聰明，AI勢將成為下一個重要技術平台，但市場通常傾向保守估計新科技發展，像是個人電腦、網路、行動裝置、雲端服務，最後實際發展狀況比華爾街最初預估平均高了38％，相信AI終將釋出數兆美元的生產力，並推動科技和其他各產業廣泛升級。