「川普震盪」撼台股 四大銀行傳授股債「趨吉避凶」投資術

美國前總統川普受訪時揚言，若再當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，加上市場預期川普勝選機率升溫，台股指數29日在台積電（2330）帶頭下重挫；「川普震盪」撼動台股，國泰世華、台北富邦、中國信託與永豐等四大銀行投研部門傳授股債趨吉避凶投資術，包括買進美債時機，與股市布局重點等。

國泰世華銀行報告指出，川普勝選預期有增無減，所提出關稅與企業減稅政見或有利小型股，激勵其大漲1.6%，除能源族群受制於油價重挫表現偏弱外，其餘類股普遍上漲，金融、原材料、公用事業等族群漲勢居前。另外，市場調整樂觀降息預期，公債殖利率短線反彈，建議投資人應「逢高鎖利」；股市評價高檔，可採「分批布局」。

北富銀認為，超級財報周及美國總統大選可能加劇股市波動，但11月通常是美股一年之中表現最好的月份，消費旺季與財報效應往往能推動市場樂觀情緒，即使是總統選舉年也能保持六成以上的勝率，且AI商機與聯準會降息仍持續為市場增添想像空間，投資人可買進美股；川普在部分民調取得優勢，刺激美債殖利率飆高，但油價回落有利降低通膨風險，預期美債殖利率短期內將處於4.1~4.3%區間波動。

中國信託表示，近期金融市場朝「川普交易」進行，相關標的出現行情，但美債殖利率上漲將加大股債波動；若川普勝選，共和黨只會削減通膨削減法案（IRA）當中關於再生能源的補貼，其餘法案將持續發揮影響力，成為景氣支撐；降企業稅和放鬆監管預期對股市有利，但政府赤字將更為嚴重，加上關稅開徵幅度不確定性高，通膨有回溫風險，美債利率恐推升至4.4%上方、股市波動更劇烈。

永豐銀行分析，兩黨政策各有多空，但若共和黨奪下總統及參眾兩院，川普減稅政策或更利於股市；債市方面，兩黨皆支持擴大財政赤字，但分裂國會下極端支出政策將獲得制衡，對債市應是最好的結果。此外，債市受總經因素的影響更大，美國經濟雖保持強勁，但中產和低收入消費者支出明確惡化，通膨緩步走弱趨勢沒有改變，聯準會仍有降息空間，美國10年債利率靠近4.3%，投資人可嘗試低接。