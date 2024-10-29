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蛋雞活在A4大小籠子裡「吃喝拉撒睡」一輩子！ 王木木：驚悚？這也是上班族的困境

聯合新聞網／ 王木木
示意圖／Ingimage。
示意圖／Ingimage。

當你上班上到走不了 跟死了有什麼兩樣？

這也稱「籠飼雞」困境。

台灣是個吃蛋大國，我們一年消耗掉80億顆蛋。

不過，蛋雞的飼養環境，簡直是地獄，不知道是讓母雞生蛋，還是刑求母雞？

母雞只能「站」在A4大小的籠子，裡面擠了3-4隻雞，沒有行走空間，吃喝拉撒睡，全在這個小空間進行，一輩子。

有一派人認為，這麼殘忍的方式，一定要馬上停止，立即放生正被關在籠子裡的母雞。

事實上，這麼做根本是要了他們的命。籠飼雞長年擠在籠子裡，腿部肌肉萎縮，根本無法行走，連走去進食和喝水都沒辦法。

打開雞籠的門，只是讓母雞走上死亡的道路。所以母雞只能繼續被關在籠子裡，生蛋到死。

很驚悚的故事對嗎？這也是你我上班族的困境

根據國際人資管理顧問公司怡安翰威特（Aon Hewitt）調查統計50萬人的資料顯示，有60%不喜歡自己工作卻還困在其中的人，都拿到超過市場行情的薪資

也就是說，你被公司的「金雞籠」關住了。被關久了，你腳麻了，走不動了。

你知道出了籠子，會立刻被房貸、學費、稅金壓成肉乾，只好繼續擠在雞籠，被壓榨、苟活。

這跟死了有什麼兩樣嗎？

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

上班族 死亡 薪資 雞蛋

王木木

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