把公司當ATM就好…報酬率太差換一台就好！ 王木木：因為許多企業也把人當物品

有位台積電工程師告訴我：自己只是大公司裡的小蝦米，什麼都無法改變。

我回：何不當一隻殘酷的小蝦米？畢竟，公司對我們也很殘酷。

前陣子看到，當初資遣我的前公司，今年也裁員了，裁員人數多到上新聞。

裁員名單內，竟然有許多我熟識的老面孔，他們是10年前跟我一起進公司的同期，有些甚至比我還資深。

不像我中途被資遣，他們能在公司內待那麼久，都是技術和態度兼具的人才。

你可能想問，公司為什麼要裁掉他們？

原因很簡單：因為他們太資深，薪水太高了。財務破洞的時候，先把洞比較大的地方剪掉。

這些資深同事，從十幾人的小團隊，擠在20坪老公寓並肩工作，一路陪著公司打下江山，成長到數百人、佔地好幾層的大公司。

但是老闆叫你走，你就得走，誰管你什麼革命情感？管你什麼元老貢獻？

有些被裁的同事甚至才剛買房，還有30年房貸要還。

沒差，滾。

企業是這樣對待他們所謂的「人才」、「Talent」的。

報導總是說，年輕世代有「獨特」的工作價值觀，更重視工作意義感和職場的人際關係。

狗屁，根本不是年輕人價值觀獨特，我們是在自保，好嗎？

企業如此殘酷，把我們當物品，招之則來，揮之則去，可以蒐集，就可以拋棄；我們怎麼可能把寶貴人生，賭在隨時切斷我們命根的地方？

年輕人想的是，我們要硬起來，做一隻殘酷的小蝦米。企業把人當物品，那我們也只把企業當作一台ATM。

我們把自由、青春、腦細胞投進洞口，乖乖把錢吐出來就好，其餘免談。

ATM壞了，報酬率太差了，換一台就好。

這就是我們對抗殘酷的方式。

畢竟，企業想的不也一樣嗎？員工能力差，太貴了，太老了？換一個人就好！

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