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手邊有200萬該先還清房貸還是投入股市？ 意見分歧讓他陷兩難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友最近陷入兩難，不曉得應該把手邊的200萬先拿去還房貸好，還是先投資股市。 示意圖／ingimage
一名網友最近陷入兩難，不曉得應該把手邊的200萬先拿去還房貸好，還是先投資股市。 示意圖／ingimage

身上背房貸的人總是希望有朝一日能早點還清，減輕生活壓力，不過近日有一名網友卻陷入兩難，不曉得該將手邊的200萬元拿去先把房貸還清，或是先投入股市理財。

原po在Dcard以「有一筆房貸剩200萬該先還，還是投資股票」為題發文表示，目前貸款450萬貸款利率2.8%，繳20年，一個月差不多要還24,500左右。把該花的錢花完後還剩200萬左右，如果200萬全拿去還房貸，一個月剩繳13,600，一個月可以少繳11,000左右，一年就只要繳132,000。

但如果拿去投資股票，假設高股息之類的，穩定配息6%，不看股票漲跌的話，好像就可以打平。此外，若台股是可以穩健上漲的話，是否投資市值型的股票好像也可以？原po想問看看大家有什麼建議。

文章底下有網友建議先拿去投資股市，「200萬放投資型，1個月也有1萬多，10年也幫你還掉100多萬了，急用也能再貸款運用，資金彈性靈活」、「若是我自己，我才不這麼早拿200萬還房貸，一定拿來對賭投資」、「投資呀，房貸慢慢還」。

還有人直言，貸款利率低都是健康的債務，便宜的錢可以借來放在報酬高的地方，「絕對是投資ETF，你可自己拉回測20-30年看年化報酬，推薦台灣ETF006208，美股VT、VOO、VTI，會回答2.8%利率要還錢的，本身都不會理財」。

然而也有人勸原po應該先把房貸還清，「你眼睛有問題？ETF跌多少去了，200萬你當多少錢？還一還吧」、「還掉後在去借理財型房貸，拿去投資，結案」、「先還一還，每月增加的金流拿去定期定額市值型ETF」、「是我的話就全部還掉之後再理財型房貸增貸出來，這樣可以讓貸款只需要還利息，不用還本金，利率還可以試著談低一點」。

其他人則建議，「就看你每月還款現金流的壓力，若可以輕鬆cover，就晚點還，拿來投資抗通膨；若身心壓力俱在，每月還款現金流可能不太夠，就早點還款」、「先還一還，每月增加的金流拿去定期定額買市值型ETF」。

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