家樂福快剪大姊月薪60K！開賓士上班還當包租婆 理財心法讓退休教師也驚呆

一名退休教師近日到家樂福理髮，分享他與百元快剪大姊聊天的過程，得知對方月薪6~7萬，開賓士S350來上班，老公是中校退伍，開VOLVO XC40電動車，夫妻倆在高雄還有透天店面和大樓在出租，這讓他聽了不禁頓悟「薪水高，未必代表有錢，有多少錢能存得下來，才是重點」。

國小退休網管教師加思揚在Dcard發文回憶，至少35年前小時候家庭理髮就要70元了，現在萬物皆漲，但是不講求髮型設計的百元快剪，感覺好像也沒什麼漲到，而且這行業算是賺辛苦錢，要站一整天，他好奇怎麼留得住人。

快剪大姊則透露自己高職美容科畢業，從年輕剪到現在，超過30年了，現在的薪水大約一個月6～7萬，而且從事這行業也是因為有興趣，加上年紀已經50幾歲了，也不可能再去找其他工作。

此外，她說老公是中校退伍，躺在家裡面就有5萬多，「你說我們好不好過？」大姊說那時候，他要當兵，她做服務業，假期沒辦法安排在一起，所以也沒怎麼花錢，就是養孩子、存錢，兩人在高雄仁武還有一棟透天店面，就住樓上，店面出租，還有一戶市區的大樓，那個房子也是出租。

她說曾遇到有客人對她講「你們就是沒什麼能力，才來這裡幫忙剪頭髮，做這種工作」，她不想跟對方講太多，所以都說：「對啦，賺沒什麼錢，下雨天騎摩托車上班很麻煩」。快剪就是剪頭髮速度要快，她沒時間跟那個客人吵，這樣子講一講，客人就不會一直講了，很多狗眼看人低的奧客。

回家的路上，他細細品味大姊的話，因為沒時間花錢，所以錢都存下來買店面與大樓住家出租，雖然不是高雄的蛋黃區，但也是創造了現金流；反觀高級住宅區看似有錢的有錢人，因為買了太貴的房子、車子、衣服與服務，所以只是看起來「有錢」而已，其實許多真正的有錢人都住在一般的社區。

文章底下有不少網友紛紛回應「薪水高未必有錢，但薪水低必定窮」、「我半年前回台北去找我媽的朋友，她在南京東路附近的小社區夜市賣吃的，她說她一個月淨賺30萬」、「大富隱於市」、「真的不要小看民生百業，真正有錢人是低調的奢華」、「薪水多寡確實一點都不重要，最重要的是儲蓄率，複利才是致富的關鍵」。不過也有人認為「呵呵，月休四，現在的年輕人要嗎？繼續精緻窮吧」、「不是有多少錢能存的下來，而是你存錢多久能買得起房子」。