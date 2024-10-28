放假反而更累…明確區分工作和休息的開關！「放空、發呆」比你想的更重要

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越休息越累！問題出在哪裡？

「認真工作的你，值得來趟旅行！」

人總有種想在休息日給自己特別補償的心理。實際上，有些人會選擇在週間拚命工作，然後在週末安排私人約會或嗜好活動、旅行計劃，非得去趟哪裡才行。可是，實際回來之後呢？原本以為可以好好休息，但等到假期過後，反而變得比平常更疲憊。明明沒有工作，而是在休息，為什麼依然覺得好累？這是有原因的—因為沒有好好輸入（input）。

人類的日常生活反覆經歷著消耗能量與充電重啟。不只是工作，像是從事運動、戶外活動、朋友聚會、閱讀、上網等各種活動，都屬於能量的輸出（output）；至於睡眠時間、休息時間，則屬於能量的輸入（input）。

當自認為休息時間充足，並且度過了美好的閒暇時間，卻仍感到疲憊時，不妨思考一下自己是否沒有好好進行輸入，或是錯將輸出視為輸入，導致錯過真正的輸入。

什麼是真正的休息？

我們都體驗過去了趟熱鬧的地方回來後，忽然有種筋疲力竭的感覺。原因在於，就算只是靜靜待著，我們的身心也不停在與周圍環境互動。儘管肉眼看不見，實際上卻在持續消耗能量。與人見面、交談的情況也是如此。雖然相聚的歡樂能暫時紓解壓力，但能量也會在專心傾聽對方說話、與人對話的期間被消耗。與朋友閒聊雖是不少人的紓壓方式，但我們有必要重新思考一下，這麼做究竟是不是真正的休息。

既然如此，運動又是如何呢？重訓雖是訓練體魄的必要活動，但肌肉在運動後需要休息與修復時間，因此專家建議一星期進行兩至三次，會比天天做來得更好。肌肉也需要休息才能變得更加強壯。

除了只顧工作的工作狂生活外，持續從事各種無關工作的活動也屬於不停輸出。尤其是在身心狀態需要休息時，誤以為自己正在休息，結果卻消耗更多能量。充分休息是健康日常不可或缺的一環。不過，這裡說的休息，並不等於延長輸出時間，而是有辦法讓我們的身心與大腦都好好休息的時間。

放空、發呆，比你想的更重要

所謂真正的輸入時間，指的是為自己注入當下需要的能量。針對自己的身心狀態誠實提問與回答後，為自己投入時間，填補被消耗殆盡的能量。為日常生活中按下暫停鍵，並且百分百專注在自己身上時，才是真正休息的開始。

只要看看沉著面對工作且表現亮眼的人，不難發現他們的生活總是充滿了活力。成功企業家也是如此，時常以精力充沛的模樣示人。大家會將這種人視為充滿「熱情」。然而，單靠熱情並不能維持日常所需的活力，而是得像不斷添新柴火才有辦法燃燒起熊熊烈火一樣，人也需要充電時間，才能維持能量與活力。

經營IT產業的S執行長，每週三晚上都會特地空出時間休息。即使不是工作行程，也一定會在行事曆上標記「休息」。假如見到行事曆上空著，不僅本人會下意識認為那個時段可以使用，其他查看執行長日程表的職員，也會提出公事請求。S會在預留的「休息」行程散步、思考，度過獨處時光。

事業版圖不斷擴張的H老闆，從不安排晚餐行程。對他來說，下班後的時間只能留給家人或自己。因為他需要好好休息，才能填滿白天耗盡的能量。因此，基於業務所需的餐敘會盡量安排在午餐時間，若是不得不佔用晚餐時間的話，一週也不會超過兩次。

無論是事業有成的CEO或工作能力備受肯定的人，大多相當重視休息時間，並且會為了徹底執行這件事而努力。這一切，都是為了身心健康著想。健康是一切的基本動力。唯有徹底管理好健康，才能實現自己期望達成的事。

隨時充滿活力的A，每天都會規律地實踐幾項獨有的習慣—每晚睡前利用寫日記整理自己如何度過一天。此外，也盡可能將週末的約會安排在週六，好讓週日可以完全空下來。A大多會在住家附近散步，度過獨處的週末。即使是常走的路，也總會發現平時沒見過的東西，並透過思維的轉變，領悟全新的見解。

週末時，藉由從事與週間常做的活動完全相反的事充電。假如已經度過身心俱疲的一週，週末盡可能好好休息，別再外出活動。特別是週間已經做了很多耗體力的活動時，週末便盡量待在室內，而非室外，降低活動量，藉以減輕身體的負擔。

當度過耗腦力的一週時，不妨做些像是放空，或是靜靜專注於身體活動的事。根據研究結果顯示，其實大家常說的「發呆」，不僅能讓大腦休息，同時還能提升大腦的執行能力。有時，在發呆一段時間後，平時解決不了的問題會突然找到線索、浮現新點子。

該off就off，工作才有意義

休息時間或方法因人而異。不是只有週末或假日可以休息，即使在工作期間也能輕鬆進行。例如：午休時間靠著椅子睡個午覺。研究指出，在工作期間午睡二十分鐘能有效提升工作效率。

冥想，也是一種可以隨時隨地充電的好方法。只要閉上雙眼，正視腦中浮現的念頭、專注於呼吸並保持靜止，便能暫時擺脫平時緊張的思考模式。工作中的休息可以轉換心情與補充能量，促使輸入與輸入順利進行。

夜晚的睡眠時間相當重要。大家都知道，睡眠的質與量會直接影響一個人隔天的狀態。睡得不好的日子，隔天一整天都會覺得很疲倦，但只要好好睡一覺，身體又會變得輕盈，精神也會變得飽滿。原因在於，人的大腦會在睡眠時間得到充分休息。只要睡得好，不僅思緒會變得清晰，整個人也會充滿能量。

話雖如此，卻也不建議睡眠時間過長。因為睡得越久，越讓人想要一直躺著，稍有不慎就會變得無精打采。儘管成年人標準的適當睡眠時間為七至八小時，但這並不適用於所有人。最好的方法是尋找適合自己的生理時鐘，觀察一下睡幾個小時能感覺體力恢復得最好。

基本上，必須有輸入才有輸出。工作馬馬虎虎，休息也馬馬虎虎，只會讓工作與休息都變得毫無意義。明確區分工作與休息的開關（on&off），才有辦法在工作時好好工作，休息時好好休息。

善用週末補滿，無法透過平日的輸入與輸出順利填補的能量。消耗多少，便補充多少。此時，唯有高品質的輸入，才能達到預期的效果—因為充電量會根據如何度過休息時間而有所不同。

為求高品質的輸出，每天至少花一小時或每週花一天獨處，藉以重新調整能量。保持身心健康，是每個人追求實踐重要價值的基礎。因此，請將輸入時間記錄在行事曆上。

如果不清楚該如何休息，不妨試著從冥想開始。將雙手合十放在胸前，並閉上眼睛，覺察呼吸。靜靜專注於呼吸的那一刻，就是大腦休息的開始。

養成暫時擺脫工作、做些與工作無關的活動或放空來充電的「輸入」，將會創造更加健康的「輸出」。

（本文摘自幸福文化《哈佛日曆快十天：提前十天完成，拿回生活的主控權；哈佛優等生及高效主管都在用的奇蹟時間管理法》，作者：河知銀）