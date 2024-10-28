工作非船到橋頭自然直！ 時間不夠還慣性拖延？ 最好答案是「現在處理」

一拖再拖，該做的事也不會消失

「今天又做不完了...」

到了結束一天工作的時間，卻發現還有事沒做完，確實令人苦惱。

A：「唉，算了，明天再做吧。」 B：「怎麼辦...還是先做一點，然後明天繼續做？」

樂觀看待的A，以及矛盾著該不該為求心安先開始做一點的B。神奇的是，雖然兩人的反應不同，但顯然未完成的工作，同樣會被推延至明天或更之後的時間。一旦類似的情況反覆發生，結果會是如何？由於增加了前一天推延的工作，因此導致今天該做的工作量上升。隨著工作進度一點一滴的延遲，最終打亂了所有的行程，對相關人員與工作皆產生負面影響。

對自己又會造成什麼影響呢？有別於擬訂計劃時的雄心勃勃，眼睜睜看著無法在期限內處理好的自己，有時確實令人感到無力。對於自己老是無法按照計劃執行，甚至拖延的模樣，非但會造成自我效能感下降，甚至還會喪失對工作的自信與熱忱。只是，在責怪自己之前，有必要先釐清促使這些事發生的根本原因，也就是「日程拖延的真正原因」。

為什麼「現在就是不想做」？

拖延日程的直接原因，大致上可以分為兩種。第一種是由外在因素引起的，像是計劃方向受到改變，或是因為要求的資料回覆延遲，最後導致日程生變。

即使是外在因素，當然也有防止拖延的方法。如果能明確表達自己的要求事項，並在截止時間前再次提醒，基本上就能在一定程度上防止對方回覆的延遲。不過，這顯然也會依對方的配合程度而有所不同。萬一工作進度被延誤了，也可以視為是外在因素導致而成。

第二種，則是如實反映了自我意志。例如：自行變更或調整日程、將當下就該完成的事推延至隔天，或是明明訂好計劃卻不遵守。當然，這不包括為求更好的成果而需要額外時間的情況。

自主推延日程的行為，大多發生在某個瞬間決定隨心所欲之後。當認為「無論如何都會搞定」、「現在就是不想做這件事」的想法變得強烈時，就會發生這種情況。於是，積極主動且精心規劃的行程表變成了無用之物，進而演變成無法確保工作如期完成的局面。

結束忙碌的上午行程後，終於可以稍微喘口氣的行銷組長K。瀏覽一下待辦清單後，發現幾項可以不必立刻處理的工作，所以決定將它們通通移到明天。等到隔天一早準備開始處理前一天推延的工作時，卻忽然緊急增加了新業務。於是，前一天沒有完成的工作只好重新排到隊伍的後方，但也幸好準時完成了緊急增加的新業務。

雖然整天忙得團團轉，但K的心裡始終有些疙瘩。因為掛慮著沒有在前一天完成而留到今天的工作，所以一直急著想趕快做完今天被交代的事。或許是因為這樣，最後的成果也被發現處處可見不夠周全的地方。

重新回想起前一天決定推延工作的那一刻。「那些事真的不需要立刻處理嗎？」、「真的隔天再弄也沒關係嗎？」K自問著。儘管當下認為自己是因為距離期限還有段時間，但事實上在那一刻不想做那些事，才是決定這個選擇的最大原因，也因此感到相當懊惱。

時間不夠？還是慣性拖延？

經常拖延的原因—「現在不想做」的心態—從何而來？這種想法，源於對工作本質的誤解。想要改變拖延的習慣，首先必須正確了解工作的本質。

「反正一定做得完啦！」

「船到橋頭自然直！」

隨著工作經驗的累積，漸漸明白了一件事終究會完成的道理。哪怕是懷疑過「有辦法搞定嗎？」「真的能完成嗎？」的事，哪怕是歷經大大小小困難的事，只要等到事過境遷後，自然而然就會出現像樣的成果。然而，一旦重複累積諸如此類的經驗後，會開始變得只在乎把一件事結束就好，容易養成拖延的習慣；而這種習慣又會讓自己再次陷入「船到橋頭自然直」的自我合理化之中。 幸福文化《哈佛日曆快十天：提前十天完成，拿回生活的主控權；哈佛優等生及高效主管都在用的奇蹟時間管理法》，作者：河知銀

讓我們重新檢視一次拖延工作的過程。起初，是基於認為距離期限還有相當寬裕的時間，所以推延了日程。可是，隨著截止時間逐漸逼近，內心也變得越來越焦急。雖然試著用「船頭橋頭自然直」安慰自己，藉以紓解焦急的情緒，最後卻意識到這不過是企圖在心理上尋找合理化的過程罷了。

如果只注重完成工作並合理化拖延習慣，原本可以徹底檢查與完成的事，也會因為不得不變得匆忙處理，導致成果的滿意度不如預期。正是因為抱持著「不管什麼時候開始做，最後一定能搞定」的心態，於是把對於品質（Quality）的考量推給了「之後再說」、「反正會搞定」的心態，實際上就是不負責任的表現—即是把工作推卸給「將來的自己」。

工作不是「船到橋頭自然直」

如果期望投資寶貴時間與心力後創造的成果能獲得肯定，首先必須正確理解工作的本質。工作應該是「為期望目標創造適當的成果」，而不是「船到橋頭自然直」。當專注於如何根據工作目的創造成果時，無論是拖延工作或日程的習慣都會顯著減少。如此一來，也將會帶來令人滿意的成果。

今天是否也有想要拖延的事呢？是否認為距離截止時間還有一段時間？如果是這樣的話，請再次問一問自己—

剩餘的業務量與所需時間是多少？有辦法在截止時間前完成嗎？是否因為「現在就是不想做」的心態，出現想要拖延的念頭？經由回答問題的過程，釐清自己想要拖延的真實原因。

扔掉誘惑我們拖延的種子，先試著按照計劃執行工作。只要順利戰勝那一瞬間，自然就能大幅提升獲得高完整度的果實，作為補償的機會。重新檢視一次條列的「今日待辦事項」。

正式移交給明天前，再看一看那些在無意間想交給明天的工作。究竟該何時處理這些事呢？希望各位的答案都會是：「就是現在」。

（本文摘自幸福文化《哈佛日曆快十天：提前十天完成，拿回生活的主控權；哈佛優等生及高效主管都在用的奇蹟時間管理法》，作者：河知銀）