公司超級無敵瞎…分工不清、互推事情、內鬥！ 他卻不離職的三原因：不妨礙領薪水

要養家活口的男人 果然是人間清醒！

小吳談起公司的瞎事一椿又一椿。 組織各部門職能不清互相推諉。 業務團隊分工混亂又網內互打。 通路佈局與訂價策略亂無章法。

這混亂程度，著實令寫了職場百妖誌的菲也大開眼界！

朋友覺得不可思議之際，也驚訝小吳居然還能在這麼瞎的公司待下去。

小吳是這樣說的：

一、這全天底下應該沒有沒問題的公司，每個公司或多或少有問題。

目前這公司的問題，沒有大幅波及到他身上，只要他保持「大智若愚」，「眼不見為淨」，也不至於做不下去。

二、公司的母公司財力雄厚，福利也不錯，往外再找也不見得找得到更好的。

對於上班族來說，公司財務的穩定、薪資福利優渥才是最重要的，至於公司的結構性問題以及未來有沒有辦法發展得更好，就讓坐領高薪的高層去煩惱。

三、小吳也到了知天命的年紀了，機會不像年輕時那麼多了，如果要異動實在需要三思再三思、小心再小心。

在沒有好的機會之前，蟄伏才是最安全的做法。

小吳最後的結論是，他上有老、下有小。

雖然這公司很瞎沒錯，但是並不妨礙他在這公司領薪水、照顧父母、養育孩子。

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