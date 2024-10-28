朋友開口借錢該幫嗎？ 蜜蜂爹「這三點」務必要評估：談錢傷感情但有難不救？

朋友開口借錢該借嗎？

大家好，我是蜜蜂爹，來分享借錢的經驗。

不知道大家有沒有借錢的經驗？結果有拿回來嗎？還是到現在對方都還沒還呢？當初是否有寫借據？

回想最近有學弟跟爹借錢，爹因為以前借過一個朋友，一拖再拖才還錢，所以有非常不好的經驗，這次學弟開口跟爹借錢，老實說一開始是不想借的拉，但回想到以前他對我還不錯也很幫忙，因此還是想幫幫他，不過爹堅持：

1.面交借款 2.寫借據

如果不答應就不借，最後也有借給學弟。

借款錢一定要評估：

1.借款目的

確認對方的借款目的為何？是為了溫飽三餐養家活口，還是無計劃的亂消費買奢侈品？

2.借款者的信用與還款能力

透過以往的相處經驗與交情，回想這位朋友過去信用如何？目前是否有正職工作？收入的穩定性如何？

3.借款後對自己的財務影響

在幫助他人前，先確認自己財務是否穩定，若錢真的收不回來，對於自己生活會不會受到影響，別打腫臉充胖子，為了面子亂借錢，若這筆錢借出去不影響生活，再決定是否借款

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