快訊

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

北檢查超思進口蛋案 今以被告身分約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

朋友開口借錢該幫嗎？ 蜜蜂爹「這三點」務必要評估：談錢傷感情但有難不救？

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
新台幣示意圖。圖／Ingimage
新台幣示意圖。圖／Ingimage

朋友開口借錢該借嗎？

大家好，我是蜜蜂爹，來分享借錢的經驗。

不知道大家有沒有借錢的經驗？結果有拿回來嗎？還是到現在對方都還沒還呢？當初是否有寫借據？

回想最近有學弟跟爹借錢，爹因為以前借過一個朋友，一拖再拖才還錢，所以有非常不好的經驗，這次學弟開口跟爹借錢，老實說一開始是不想借的拉，但回想到以前他對我還不錯也很幫忙，因此還是想幫幫他，不過爹堅持：

1.面交借款

2.寫借據

如果不答應就不借，最後也有借給學弟。

借款錢一定要評估：

1.借款目的

確認對方的借款目的為何？是為了溫飽三餐養家活口，還是無計劃的亂消費買奢侈品？

2.借款者的信用與還款能力

透過以往的相處經驗與交情，回想這位朋友過去信用如何？目前是否有正職工作？收入的穩定性如何？

3.借款後對自己的財務影響

在幫助他人前，先確認自己財務是否穩定，若錢真的收不回來，對於自己生活會不會受到影響，別打腫臉充胖子，為了面子亂借錢，若這筆錢借出去不影響生活，再決定是否借款

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

信用 借錢 財務

延伸閱讀

00963海外ETF擁有750萬免稅額「優勢」？ 專家曝真相：先被外國政府扣稅

買0050市值型ETF很簡單難的是持有！ 小師傅：說高股息是垃圾的人其實只是不懂運用

00929、00946、00940…高股息ETF吹降息風！ 00878周四將公告預估配息數字

00929持有4790張！Grace：每張配0.14元下月股息會領到67萬多

相關新聞

朋友開口借錢該幫嗎？ 蜜蜂爹「這三點」務必要評估：談錢傷感情但有難不救？

不知道大家有沒有借錢的經驗？結果有拿回來嗎？還是到現在對方都還沒還呢？當初是否有寫借據？

大學狂省錢有意義嗎？女大生每月存不到5千心慌慌 學長姐勸：多看世界

大學生除了要負擔學費外，更要處理自己的日常開銷。一名女網友發文詢問，她大一時認真存錢，一個月只花4千5千，並列舉出資產和花費，但又覺得大學生那麼節省「沒意義」，因此詢問網友：「大家覺得大學生這樣花還好，還是應該再節省呢？」。

薪水45K月存6K 女怨存錢存到迷茫！網看「花錢習慣」全吐槽

理財是一門大學問，尤其是存錢更是不容易。一名月薪45K的女網友抱怨「存錢存到很迷茫」，然而其他人一看她的花錢習慣都紛紛吐槽「太誇張了！活該存不到錢！」

如何提前準備實現財富自由？10個成為FIRE族的訣竅

你曾幻想過FIRE掉老闆、提早退休，到各地旅行或探索世界，享受隨心所欲的生活嗎？讓我們一起及早開始規劃、準備，實踐夢想中最棒的人生！

賺錢該「及時行樂」或存起來？網拋實例籲理財：3千萬變上億

有人會把賺來的錢存來或拿去投資，但也有人沒有理財觀念，可能會立即花掉。一名網友發文詢問，他發現每個人對於「賺錢」的理念不盡相同，有人覺得賺錢就要花；而有人特別會存錢，因此感嘆：「存錢真的是一門學問」。

38歲財富自由！他的「三招」致富法則：連被裁員都不怕

被效力8年的Google裁員，分手般心痛。但此時，他的財務卻是有恃無恐。38歲的他，早已靠著主動和被動收入，打造財務自由人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。