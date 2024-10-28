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大學狂省錢有意義嗎？女大生每月存不到5千心慌慌 學長姐勸：多看世界

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生對於是否該認真存錢煩惱不已。示意圖／ingimage
一名女大生對於是否該認真存錢煩惱不已。示意圖／ingimage

大學生除了上課外，也要學著處理自己的日常開銷。一名女網友發文表示，她大一時認真存錢，一個月只花4、5千，但又覺得大學生那麼節省「沒意義」，後來觀念改變，變成每個月存不到多少錢，因此詢問網友：「大家覺得大學生這樣花還好，還是應該再節省呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她目前21歲，大一時很認真存錢，每個月只花4、5千，後來她的觀念改變，認為大學生現在存小錢過這麼痛苦沒意義，就開始打工並改變生活型態，但坦言還是有點「不踏實」。

原PO列舉出資產和花費，她目前有股票20萬左右、存款2萬，收入每個月2萬5，包括打工和爸媽給的零用錢；而花費則包括伙食費7千（每天200、聚餐1000）、約會基金6千（遠距離車費和花費）、保養品和保健品2千、偶爾送禮平均3千、雜支1千、娛樂費1千。

原PO表示，以上幾乎是固定支出，本來每個月會存5千，但常常因為各種原因多花（例如書籍費或節日），導致每個月只能存0到3千，最後詢問網友，覺得大學生這種花費還好，出社會後再努力就好，還是應該再節省一點呢？

此文一出，不少網友認為大學生應該以「玩樂」為主，「個人認為，出社會前主要以玩樂和交友為主，賺的錢都是玩樂享受都沒關係」、「大學本來就是一個除了大考外有很多時間出去看看、出去認識人、很純粹、交友不存在太多利益、大家也很樂意教的年紀」、「學生時期以累積人脈為主」、「出社會前盡量有想做的事就去做」。

也有網友分享大學時期存錢的經驗，「我大學時每天月光，出社會開始工作後每年存100（萬），現在覺得還好當初有青春不留白」、「我大學的時候就是家教費用存起來，然後出國花光光」、「學生時期只有家裡生活費15000，一天吃兩餐」。

大學生 存錢 省錢

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