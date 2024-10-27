如何提前準備實現財富自由？10個成為FIRE族的訣竅

越早開始，越快迎接幸福！

FIRE運動（Financial Independence, Retire Early）已成為全球上班族的終極夢想，讓脫離「上班牢籠」成為可能。核心理念簡單明瞭：透過極度儲蓄和投資，達到「FIRE數字」，實現40、50歲就能說「老闆掰掰，我FIRE你了」的生活。

每個人都想提早退休，但誰才能真正實現呢？關鍵在於及早開始準備，加入「FIRE族」的行列，馬上開始制定詳細財務規劃，提前將遙遠不可控的未來，變成具體可執行的計畫，更能在面對意外時有所保障。

想加速達成財務目標，多數人首選策略是量入為出，通過精打細算逐步累積財富。然而，除了儲蓄，還有哪些有效的方式？《網路溫度計DailyView》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》分析網友常提到的「 提早退休實踐法」，即使是小資族也能輕鬆掌握。如果你想擁有一個無需為工作煩惱的未來 ，現在就是啟動FIRE計劃的最佳時機，讓你更快邁向財富自由的美好生活。

No.1 養成存錢習慣

儲蓄累積財富，是亙古不變的經典致富法則！先存到人生第一桶金，才能像滾雪球一樣越滾越多。其實，存錢就是FIRE（財務自由，提早退休）的起點！從日常小錢開始入手，有意識地慢慢存，時間一久，財富自然會悄悄變多，未來的你會感謝現在的自己！

養成「先存後花」的習慣，是財務獨立的關鍵。將收入的20%至30%先存起來，剩下再分配於生活開支，不僅能夠強化自律，更有助於打下穩固的財務基礎。想要早點財富自由，最重要的是「控制生活花費膨脹」，隨著收入增長，不應隨之提高生活水準，而是專注增加儲蓄和投資比例。

分享一個小訣竅！如果你是儲蓄小白，建立「儲蓄自動化」是最直接的方法，透過國泰世華CUBE App建立子帳戶，將每月薪水分類管理，將儲蓄過程設置為自動進行，讓資金在設定的時間或條件下，直接從你的收入中自動轉移到儲蓄帳戶或投資帳戶，而不需要手動操作。這種方式能幫助你養成穩定的儲蓄習慣，避免因為忘記或臨時消費需求而中斷儲蓄。通過自動化儲蓄，不僅省心省力，還能讓財富在不知不覺中不斷成長。

No.2 善用保險支付意外開銷

累積了一定的財富，正順利邁向提早退休的夢想時，一場突如其來的意外，如醫療費用或事故賠償，可能瞬間打亂你的計劃。然而，如果善加利用保險，這些突發支出就有保險公司做後盾，避免自己承擔龐大費用，讓你的資產能持續穩定增長，不會因為突發狀況而中斷。保險是保障財富的一道防線，確保你的提早退休夢想，不會因意外變數而受挫。

國泰世華CUBE App設有保險專區，提供四大功能：「保單一鍵查詢」、「產險續保提醒」、「人壽保費繳納提醒」和「24小時線上投保」，輕鬆滿足你的保險需求。別忘了，風險管理也是FIRE計劃中的關鍵一環！許多人追求財務自由，卻常忽略了意外或疾病帶來的潛在風險。此外，提前規劃保險有機會能以較低的保費獲取長期保障，讓你的財務自由之路更有保障。

No.3 學習理財知識

懂得儲蓄能幫助你打好財務基礎，但掌握理財技巧才能讓你的資產不斷增長。當你開始學習理財，不僅能讓錢更聰明地運作，還能讓你更有信心面對未來的財務挑戰。財務自由不只靠節省，而是通過智慧的理財決策，達成長期穩定的增值。

首先，學習理財能幫助你培養更理性的消費習慣，讓你能更有效地規劃每筆開支，提升財務管理能力。其次，懂得如何運用資金，才能有效讓財富增值，「國泰世華CUBE App 一站式金融服務」，提供證券服務和多元投資功能，讓你可以直接在線上完成台股證券開戶及複委託開戶。開戶後，你還可以透過CUBE App使用國泰證券的台美股定期定額投資功能，無需跳轉至其他App，簡單方便，輕鬆執行你的投資決策。

此外，許多人對投資充滿恐懼，這往往源自於不了解如何應對市場波動或財務危機。然而，當你具備了理財知識，並掌握風險管理的技巧，就能採取適當的措施來保護資產，讓財務自由之路走得更加穩健。

No.4 提早、聰明投資

投資就像一場馬拉松，越早起步的人，越能從容應對未來的財務需求。首先是學習與經驗：早期進行投資，可以累積更多的實戰經驗，提升你的理財技巧。越早開始，你會更快理解市場的運作，進而作出更好的財務決策。其次是越早進入投資市場，越有時間去經歷市場的波動，並學會如何應對風險。長期投資能平滑短期的波動，幫助你有機會獲得更穩定的回報。

對於投資新手來說，選擇定期定額理財的門檻較低，透過指數型基金或ETF，追蹤市場主要指數，有機會降低集中投資某家企業的風險，是進場的理想選擇之一。而對於已經在股市打滾多年有經驗的投資者，或許可以藉由股票分析技術等，達到預期的收益。但無論選擇哪種投資方式，長期且持續的投入才是致勝的關鍵！

國泰世華CUBE App美股定期定額功能上線，查詢銀行資產和證券庫存免切換，只要一個App即可瀏覽，而且美股定期定額門檻只要10美元就能開始。CUBE App投資證券頁面內，提供報酬率試算及台美股人氣排行榜參考，是用戶考慮規劃的好幫手。現在就是改變的時刻，善用理財工具，讓提早退休的夢想離你更近一步！

No.5 計算出財富自由數字

你是否曾想過，環遊世界是許多人的夢想，但是要累積多少錢才能辦到呢？提早退休的FIRE數字，是一個標誌性的財務目標，你必須累積的總資產，要足以支撐未來25年或更長時間的生活，且每年按照4%的「安全提款率」進行生活開支。

假設你退休後一個月開銷會花到5萬元，一年就是60萬，乘上25，那你的財富數字就是1500萬（公式：(5*12)*25=1500），計算時須包含日常支出、緊急預備金及休閒娛樂等開銷。進一步拆解這個數字的實際操作。如果你目前30歲，希望能在50歲退休，那麼在未來的20年裡，每年必須儲蓄75萬元，才能達到財富自由目標。

這是一條通往自由的長路，雖然挑戰重重，卻令人對未來滿懷期待，及早將人生掌握在自己手中。

No.6 節儉、自律生活

節儉不代表放棄生活品質，也不意味著削減所有娛樂或必需品。真正重要的是學會分辨「想要」與「需要」，並找到價值與支出的平衡。通過掌控每一筆支出，我們可以逐步減少不必要的開銷，養成更健康的消費習慣。這種自律方式能幫助我們儲蓄更多資金，並將其投入股票、債券或房地產等長期投資中。

對於FIRE族而言，在「節儉」與「自律」的原則下，減少對物質的依賴、強化對生活本質的追求，不僅能掌握個人財務的主動權，還能從無盡的物質追求中跳脫，專注於內心真正渴望的自由與成就。

No.7 斜槓增加收入

斜槓的概念其實很簡單，就是同時從事多種不同領域的工作。你可能是一位行銷專員，但下班後，利用寫作變成部落客、接案寫手，週末兼職當健身教練、烘焙師傅等，減少對單一工作薪水的依賴，增加多元財務來源。

事實上，除了收入增長，斜槓還能透過本職工作以外的身分，來體現自我認知、挖掘興趣專長，發現更多熱愛的事，甚至將它發展成長期的事業。當然，要實現這樣的目標，時間管理和自律是關鍵，一定要找到平衡，確保每一個角色有效地發揮，避免讓自己過度疲累。

No.8 考證照為自己增值

考取專業證照是一種非常有效的自我增值方式，不僅能提升你的專業能力，還能顯著提高在職場上的競爭力。證照代表著你在某一領域的專業知識與技能，使你在工作中更容易脫穎而出。

例如，對於對投資有興趣的人來說，近年來非常熱門的證券投資分析人員（SICE）或國際理財規劃師（CFP）證照，都是可以考慮的目標。這些證照不僅可以幫助你在現有的職業中升職加薪，還能為你打開進入金融圈的大門，甚至發展第二專長或斜槓兼職，讓你擁有更多的職業選擇和生活彈性。

此外，坊間有許多培訓機構、線上課程平台，從基礎學習到考試技巧等不同課程，幫助你在考試過程中更有方向。無論你是職場新人還是有經驗的專業人士，透過這些資源考取證照，都能為未來的職業發展鋪平道路，助你在激烈的職場競爭中立於不敗之地。

No.9 創造複利資產機會

相信每個人都有想過，要是錢放著就能增加那就太好了！其實這就是「複利」的概念，雖然把錢放在銀行裡也會有利息，但常常聽到別人大嘆利息被通膨吃掉，所以越來越多人將資金轉而進行投資。當你將資金投入具長期增值潛力的資產，期待這些資產能有機會持續成長，這就是所謂的「複利效應」！

提早退休的夢想就像是種下一顆種子，「複利資產」就是有機會能讓種子茁壯成為大樹的魔法。現在就開始，學習理財知識，每月固定將一部分收入做理財規劃，長時間下來，就有機會為自己累積一筆不小的資金。在諸多投資工具中，國泰世華CUBE App美股定期定額功能是個好選擇，小資族尤其沒有投機的本錢，雖然一開始金額不大，只要願意長期累積，小小的起點將有機會透過時間複利，創造意想不到的額外收入。

No.10 建立跨域人脈

我要如何才能提早退休？退休後想要過什麼樣的生活？建立跨域人脈，簡單來說就是跟不同領域的人打交道，不侷限在現在的工作圈，透過參加講座、加入線上社群、甚至是多和朋友介紹的人聊天，這些小動作都能慢慢收穫人脈。當你接觸到不同行業的專業知識，能開闊思維，進而發現更多潛在的投資、合作或兼職機會，帶來額外的收入來源。

如果你還在猶豫，不妨從簡單的聊天開始，保持開放的心態，隨時關注身邊的機會，也許與朋友某次閒聊，會成為改變你財務狀況的契機。要知道，人脈就是錢脈，拓展廣大不同領域的交友圈，互相交流學習，也是FIRE族必學的提早退休準備要件！

【本文係由國泰世華銀行邀稿】

證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務

定期投資服務由國泰綜合證券提供

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月01日至2024年09月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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