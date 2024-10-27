薪水45K月存6K 女怨存錢存到迷茫！網看「花錢習慣」全吐槽

理財是一門大學問，尤其是存錢更是不容易。一名月薪45K的女網友抱怨「存錢存到很迷茫」，然而其他人一看她的花錢習慣都紛紛吐槽「太誇張了！活該存不到錢！」

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她今年27歲、月薪35K、副業10K，每月固定開銷如保險、健身房、會員訂閱費等約6K，另三餐約15K，她每月定期定額3000元投資S&P500，另外3000元投資006208，緊急預備金5萬元，不過她提及自己每三個月就會出國玩一次。

原PO好奇，「大家在儲蓄方面會在每月一拿到薪水就分類好：旅遊、服飾包包、生活費，這樣子嗎？因為出國都會需要先刷機票和住宿，但也因為沒有養成好習慣，導致每次購物慾一來，才發現自己根本沒有閒錢可以買喜歡的東西，這樣子存錢的比例是不是太天真」。

不少人對於她每三個月出國一次無法理解，「月薪35k，然後妳三個月出國一次能存到什麼錢？而且緊急預備金才5萬，5萬什麼都做不了妳知道嗎」、「果然是及時行樂的年輕人，我月薪約7萬5，都不會花那麼多錢」、「吃家裡住家裡，也不負擔家裡花銷，剩下幾萬塊的錢跑到哪了？三個月出國一次真的太誇張了」。

但也有人力挺原PO，「好意外這篇被罵成這樣，每個人對生活的態度不同，樓上各位把成家立業當人生目標，但不是每個人都把這當目標，為自己人生負責就好了，不懂這篇在罵的人是什麼想法，是見不得人家過這麼爽，結果自己在台灣當社畜嗎？」、「妳很棒了，每個月存6000，人生就是要趁年輕的時候多看看世界」、「我覺得多出國還好，老了也沒力氣出去玩，趁年輕有力氣的時候多出去體驗，不用聽這裡的人說教，人生是妳自己的」。