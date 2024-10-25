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賺錢該「及時行樂」或存起來？網拋實例籲理財：3千萬變上億

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現每個人對於「賺錢」的理念不盡相同。圖／ingimage
一名網友發現每個人對於「賺錢」的理念不盡相同。圖／ingimage

不少人會把賺來的錢存起來或積極投資，但也有人沒有理財觀念，可能會立即花掉。一名網友發文，他發現每個人對於「賺錢」的理念不盡相同，有人覺得賺錢就要花，也有人特別會存錢，因此感嘆：「存錢真的是一門學問」。

一名網友在PTT發文，表示他的朋友們一個個結婚買車、買房、甚至可以每年出國好幾次，讓他一直很好奇他們是哪裡來的錢可以這樣花。有次原PO跟朋友聚會不小心喝到太晚，才發現每個人的想法都「不一樣」。

原PO表示，有一派人覺得賺錢就是要花，存起來又如何，以後也帶不走，不如「及時行樂」；而另一派人則是特別會存錢，開數位帳戶賺利息，認為存郵局只是死存錢，投資股票、房地產、甚至還有土地的，讓他這種錢永遠只存郵局跟薪轉的人「大開眼界」。聊到最後還有人分享什麼時候該進場、怎麼開源又節流，讓原PO不禁感嘆：「存錢真的是一門學問」。

此文一出，許多網友提到「理財」的重要性，「錢都要用在刀口上，沒記帳錢很容易無意義花掉」、「開源比較重要，投資理財存點小錢而已」、「原生家庭資源很重要，含金融觀念跟計劃」、「理財才是學問，存錢不是，理財是懂得冒險」、「物價每年一直漲，金錢的概念很重要」、「一樣收入如果有適當投資的話經濟會寬裕很多」。

也有網友分享親朋好友投資的狀況，「我工程師同事有定存加儲蓄險3000萬，真的就穩定存錢，有些人會投資，也許不是每支都大賺，但多年下來他的3000萬收入已上億」、「我股票、基金、定存都放一些」。

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