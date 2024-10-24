媽把房登記兒名下「沒上鎖」痛失千萬 達人曝最強房屋防盜鎖：不怕被偷賣

房子沒「上鎖」小心損失上千萬！一名媽媽在40年前買了房子，因為老公欠了賭債，怕房子被拿去低債，就沒把房子登記在自己名下，而是移轉給了兒子。

沒想到兒子卻突然找了房仲，偷偷將房子賣掉，讓她要養老的房子沒了，導致現在她只能在外頭租房子，但如果有早點做「預告登記」，事件的結局便會截然不同。

不動產買賣達人「理工威森」近日在IG分享實用知識，介紹「最強房屋防盜鎖」─預告登記。他解釋，預告登記可以協助屋主在房子被買賣、過戶、移轉、貸款的時候，必須告知「設定預告登記的人」。

而房子一旦設定預告登記之後，會被掛上「限制登記」，暫時凍結土地權利，避免房子在屋主完全不知情的狀況下被賣掉。

任何人都可以辦「預告登記」嗎？威森表示，必須得經過屋主的同意。他說很多人覺得房子給自己的小孩或另外一半沒什麼，但現實生活是「親情在利益面前，不值半毛錢」。他呼籲民眾，如果有房屋移轉的需求，切記一定要去辦理預告登記。

有網友在底下留言指預告登記的房子很難跟銀行貸款，威森也補充說道，他這次分享的案例正好可以說明，萬一長輩怕晚輩把房子拿去亂搞，預告登記就可以給予長輩基本保障，長輩自然也不會希望晚輩拿去貸款，「正常人是不需要預告登記，因此這是兩件事情，只是給大家多一種保障方式」。

值得注意的是，前陣子爆發新青安貸款之亂，衍生投資客、人頭戶炒作出爭議，財政部更針對預告登記、限制登記、設定次順位抵押權，或已移轉予第三人，至少這四種情況，都必須列入謄本異常樣態。

※本文經「理工男威森」授權引用