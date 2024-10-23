日股蓄勢待發 等待國會改選底定

日本即將迎來兩大關鍵議題，包括：眾議院國會改選，與日本央行利率決策會議等，第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，近20年日本歷次國會改選結束後，隨政局趨於穩定，有利股市走升、經濟維持擴張，統計過去20年期間五次國會改選，從選後10天至60天股市漲多跌少，拉長時間平均漲幅由3%至5%，擴大至10%以上，把握國會改選底定，布局日股好時機。

黃筱雲說明，過去在首相小泉及安倍時期，經濟呈現連續性擴張，執政環境的穩定，有助於經濟政策持續力與穩定度等，有助企業投資與家計消費擴張成長，此外，8月名目薪資增幅維持3%年增率，加上新任首相石破茂推動2030年最低薪資由目前的1,050日圓，上調至1,500日圓，市場也在近期開始討論明年春鬥加薪幅度再提升等議，薪資上揚、帶動消費與經濟擴張的正向循環可望持續，支撐股市續揚動能。

除了政局穩定預期，近期美元兌日圓重返150日圓以上，這是8月份以來首次反彈，市場預期日本央行10月可望維持利率水準不變。觀察近期日本通膨維持預期狀態內，9月日本排除生鮮食品後的消費者物價指數年增率揚升2.4%，不過因電費等能源價格漲幅急縮，核心CPI年增率為2.3%，低於前月(8月2.8%)，這是5個月來首度呈現衰退，在經濟、通膨符合央行預期水準下，日本可望適度調整貨幣寬鬆程度，不急著再升息。

近期透過經濟回溫曙光的中國經濟，也是驅動日本成長的續揚動能之一，黃筱雲說明，中國大陸是日本最大貿易夥伴，過去中國在經濟情況低迷之際，也同步影響日本經濟的成長力，目前美國躍升為日本第一大出口國，若中國經濟回穩、結構改善展現成效，都可望對日本經濟挹注新能量

黃筱雲進一步指出，第3季東證指數企業獲利表現亮麗，市場預估，2024年會計年度企業獲利年增率達9.5%，2025年會計年度也可望達8.9%，不過，過往統計顯示，獲利上修機率高，預料全年獲利成長率達雙位數以上機率高，獲利上揚，加上股息提升貢獻，預期目前日本評價仍遭低估，股價續揚可期。