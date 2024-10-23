降息周期表現亮眼 加碼布局投等債時機到

美國聯準會啟動降息，根據歷史經驗，過去五次降息周期啟動後，投資等級公司債的平均表現相對其他主要資產亮眼。瀚亞投信表示，此次降息2碼，美國公債反映較平淡、殖利率甚至呈現震盪現象，但投資等級債利差收斂支撐走勢平穩，預期未來仍可維持偏多格局。

根據統計，過去五次降息經驗中，投資等級公司債的表現相對非投資等級公司債、美股標普500指數亮眼，尤其在啟動降息後的1年，投資等級公司債的平均表現為4.1%、2年為13.3%、3年來到20.7%。其中1998年降息後一年內就出現升息、2007年降息適逢金融海嘯，導致當時的表現較疲弱。

過去降息周期期間與之後，投資等級債皆為正報酬，從降息周期開始到下一次升息訊號出現前，投資等級債往往有幅度更大、持續更久的升幅；今年第2季以來，股市面臨的三次修正當中，相較於美股大盤，投資等級債能以更穩定的步調累積報酬，相對其他風險性資產具防禦能力。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，受惠於穩定息收，美國投資等級公司債長期趨勢向上走揚，因此只要碰到低於歷史高點，都是介入的好機會；2022年暴力升息之後，目前價格仍低於歷史平均，仍是入手的好機會，建議投資人可加碼布局投資等級債基金。

瀚亞投資-優質公司債基金投資於美國為主的投資級公司債券，其基金持有前十大發行人，皆為歐美知名企業或政府相關債券，以高品質為選債目標；另具備高靈活度，團隊因應不同市場狀況，彈性調整債種配置，包括公司債、美國政府債、外國政府債等等，逆勢操作基金曝險及產業配置。