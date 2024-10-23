萬物齊漲怎麼撐？小資族必學7大招 有限資金也能創造大保障

生活成本激升 貧窮感蔓延

物價持續上漲，8月消費者物價指數（CPI）年增率達2.36%，雖較7月稍微下降，但已連續四個月超過2%的通膨警戒線。日常開支如房租、物價、電費和醫療費用的增加，讓許多家庭面臨更大的經濟壓力。

根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行的輿情分析，觀察過去一年（2023/09/20~2024/09/18）關於「經濟壓力」的討論，出現了「物價、房貸、通膨、小孩、貸款、照顧、家庭、醫療」等熱門關鍵字。網友們指出，「油電一起漲，物價根本不可能下跌」、「房租最近大幅上漲，經濟實惠的店家都快撐不住了」、「在北部，光是生活費和房租每月最低就要3萬」、「育兒壓力和金錢負擔越來越大」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分散家庭財務風險 穩健投資受青睞

在經濟壓力加劇的情況下，許多人希望通過保障來分散家庭財務風險，同時也藉由正確的投資來增加家庭收入，因此穩健的投資方式愈來愈受重視。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》系統觀察「穩健型投資工具」的相關討論，熱門關鍵字包括「債券、定存、壽險、基金、保單、股票」等。網友表示，「不希望資產有劇烈波動，買債券穩穩領息，抗通膨也是適合的投資方式」、「台股基金報酬超過大盤，值得投資」、「投資型保單可以選擇標的，如果怕風險，可以選美國債券」、「投資型保單還包含壽險和意外險，對年輕人來說保費相對便宜」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

穩健型投資工具中，網友最熱議的包括債券、壽險、收益和定存。近幾年投資市場幾乎都圍繞著收益打轉，就是期望無論在哪一種環境下，都可以穩定獲得收益。而投資型保單在設計上，就是希望提供穩健的收益，以及能涵蓋保障功能。投資型保單除了能在壽險以及年金險二選一之外，還可以依需求增加意外險保障；至於理財規畫部分，能靈活選擇不同的投資標的，使家庭在享受穩定回報的同時，實現資產增值與風險管理的雙重目標。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計過去兩年（2022/9/25-2024/9/23）關於「投資型保單」的七大優點。

No.1 雙重目的（保障＆投資）

如果你想同時兼顧保障與投資，推出已24年的投資型保單是個理想選擇，特別適合希望資產增長並擁有壽險的人。這種保單適用於長期投資理財，透過保單帳戶的增值來增加被動收入，減輕未來的財務壓力，同時兼顧資產管理與生活保障。

有網友表示，因為是家中獨子，工作穩定後想開始做理財規劃，猶豫該選投資型保單還是單純投資，並對投資型保單是否適合自己感到好奇。有網友建議，可以上網研究或者找人討論兩者差異，先確認是否需要壽險保障，並了解保險公司的投資標的是否符合自己的喜好，網友表示：「既然你有希望給家人ㄧ個保障且想存錢那投資型保險是適合你的，畢竟有壽險又有投資功能」。

No.2 多一層家庭保障

示意圖／ChatGPT

保險的核心在於應對我們無法承擔的風險。隨著年齡增長，特別是30歲後，家庭責任逐漸加重，人們不僅開始關注財富累積與退休計劃，考慮的不再僅限於自己，還包括整個家庭的需求。生活中充滿難以預測的變數，若遇到意外或疾病，保險能提供一份保障，減輕家人的經濟負擔。網友感嘆道，「年紀大了，確實要有點家庭責任」、「生了寶寶後想增加壽險保障」。

當現金有限，卻又想兼顧退休規劃與家庭保障？此時，投資型保單成為一個可靠選擇。例如安達人壽的愛保倍變額萬能壽險，不僅最高可享年繳化保費的55倍的身故保障，還附加重大燒燙傷保障。以一名40歲男性為例，月繳一萬元即可享有360萬元的高額壽險保障，且從第六年起還有「特別加值金」，提供終身加值回饋。

No.3 小錢投資多檔標的

你是投資新手，不知道如何開始嗎？大家常說「雞蛋不要放在同個籃子裡」，現今許多人會選擇投資ETF。但若還是不知道該從何下手，投資型保單是個不錯的選擇，各保險公司會為保戶精選標的，包括ETF、基金、債券等，即使資金有限也能同時布局多個市場，降低單一風險，每個人可以根據自身的風險承受能力和資產配置需求進行選擇，並隨市場變化靈活調整策略。這不僅是投資，更是對未來的長期規劃。不過也有網友提醒，「投資成效主要是看選的標的，還是要自己多做點功課」；如果擔心投資帶來過多情緒波動，有些保險公司提供自動停利等e化通知服務，幫助投資者在達到目標時停利，從而降低風險承受度。

YouTube擁有36.2萬訂閱的創作者蕾咪曾在頻道中分享，對於當時月薪兩萬多的社會新鮮人而言，拿3,000或5,000元投資基金或股票可能無法買到什麼，但透過投資型保單，她能一次購得7支基金，資金得以分散投資，並了解不同標的的優點。

No.4 強迫存錢

Freepik

當你平時就是意志不堅定的人，又害怕無法抵擋外在的消費誘惑時，不妨試試強迫自己存錢，練習先存再花的習慣，不僅能幫你避免無意間的透支，還能在面對突如其來的經濟變動時有備無患，為未來的生活目標多一層保障。不論是應急基金、購房或退休計劃，穩定儲蓄帶來更多選擇與安全感，讓我們在困境中擁有緩衝與決策空間。

有計劃地儲蓄能逐步累積財富，讓生活更穩定，投資型保單便是能協助你強迫儲蓄的工具之一，每月固定繳費，累積資產，隨著時間推移及妥善規劃，這筆儲蓄會逐漸增長，或許能成為未來的安心保障，有網友認為，「其實強迫自己存錢也是不錯的」。

No.5 小額即可投資

錢不夠用或資金有限時，許多人會選擇把錢存起來，然而，巴菲特曾說過「絕不要只仰賴單一收入，用投資為自己創造第二收入」。根據主計處8月統計，國人平均經常性薪資為49,103元，依照理財觀念「631法則」，每月應拿出10%薪水進行風險規劃，大約是4,910元；以安達人壽的愛保倍變額萬能壽險為例，30歲男性每月繳5,000元，即可享有240萬元壽險保障，並可自由選擇700多檔基金與全委標的（6大帳戶）的配置。

即使無法拿出10%薪水，也可以從較低門檻的方案開始進行資產配置，投資型保單也能提供靈活選擇，每月最低僅需2,000元就能入手，不僅擁有投資機會，，還能同時提供保障，小錢靈活配置，讓有限的資金發揮最大效益。

No.6 複利效果累積財富

示意圖／ChatGPT

愛因斯坦曾說過「宇宙間最大的能量是複利，世界的第八大奇蹟是複利。」複利的概念就是把每次賺到的利息加入本金裡，一起繼續累積利息，這樣就能達到「利滾利、錢滾錢」的效果，隨著時間推移，資金會如滾雪球般越滾越大，最終累積成可觀的財富，網友認為「時間本金都重要 你有限制時間就是本金要加大，你活的夠久就是儘早投入」、「時間拉長才能看出效果」。

複利的好處在於，讓你的小額投資在長時間內不斷增長，投資型保單正是利用這種效應，在長期持有的狀況下，透過每月的投入，積沙成塔，讓資金不僅有保障，還能隨著複利效應逐漸增加，也就是說通常時間越長越能突顯時間複利的增值效果。

No.7 依人生階段調整保額

示意圖／ChatGPT

投資型保單的彈性在於，你可以依據人生各階段的財務規劃與保障需求，靈活調整壽險的保額與保費。年輕時，保費可較低，保障基本需求，隨著結婚生子、家庭責任增加，你可以提高保額，確保家人有充足的保障。等到孩子長大、財務負擔減輕時，又能降低保額，將資金更多投入投資，為退休生活做準備。

這樣的彈性讓你根據不同階段的需求，合理分配資金，既能減輕財務壓力，又能確保保障充足。對於調整保額，有網友覺得「有足夠資產就可開始減少保額」、「現有保單雖然保費能負擔，但後續漲幅會讓人覺得有壓力」、「擔心保費太貴，未來可以考慮調降保額」。

想知道更多? 請洽中國信託銀行各分行。

【網路溫度計】提醒您－

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

針對討論『經濟壓力』、『穩健型投資工具』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月20日至2024年09月18日。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

－

本調查針對『投資型商品優點』主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

分析時間範圍為2022年09月25日至2024年09月23日，共2年。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

看更多網路溫度計文章

社會新鮮人也能買保險！3個秘訣教你用小錢換取大保障

ETF要怎麼選？盤點網友買ETF心法Top 10

你有加薪嗎？上半年薪資追過通膨 「這行業」月破7萬最高

女性最愛理財工具Top 3揭曉！「它」是累積財富的首選

學校沒教的事好多 報稅、保險、理財能問誰？