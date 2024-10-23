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姑姑拒繳利息想「現金買房」！他喊不划算急阻 網駁：不一定

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的姑姑打算直接用存款買房，但他覺得貸款比較「划算」。圖／ingimage
一名男網友的姑姑打算直接用存款買房，但他覺得貸款比較「划算」。圖／ingimage

買房時，多數人會選擇貸款，但也有人會直接用「現金」購買。一名男網友發文詢問，他的姑姑沒有任何理財觀念，打算直接用存款買房，但他覺得貸款比較「划算」，因此請教網友：「如何勸姑姑不要用現金買房呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示家中一位姑姑年齡60左右，快要退休了，她從小到大都住在老家，沒有購買房產的需求，名下也沒有房產，一直也沒有購屋、買股的觀念，把存錢當作理財。原PO表示，因為姑姑年紀快要退休了，她近期想用存款大約1200萬左右，去買一間小公寓或是小套房，當包租婆。

原PO透露，她的買房觀念比較老派，很怕欠銀行錢，不願意貸款，原PO向她說明，現在房貸利息不像過去的9%、13%，而且不只貸10年，可以貸30年左右，還可以抵抗通貨膨脹，所以貸款借錢買房應該比較「划算」，但姑姑說用貸款下來的錢買房，她的帳戶存款的錢也沒有其他任何投資用處，還要繳利息，原PO因而詢問網友該如何相勸？

此文一出，不少網友認為貸款買房可能不適合姑姑，「全款買房好啊，降低現金提高被詐騙難度」、「如果姑姑不懂其他投資理財，那就現金買吧，若不想以後有什麼牽拖，勸你還是別多管閒事」、「人家有錢現金買房很好啊」、「我覺得不要叫老人家學投資，超容易被騙」、「現金買房後，依舊生活無虞，就沒什麼好阻攔的」。

也有網友分析「貸款」的疑慮，「口袋夠深能全款當然是最好，60歲了投資需要保守，禁不起槓桿及風險，買小套房每月穩穩收租當被動收入很好」、「姑姑房貸對她也沒好處啊，她錢也沒有投資什麼的，那何必付房貸利息」、「如果同時還要付貸款本金利息，不是壓力更大」。

房貸 詐騙 買房 退休 通貨膨脹

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