合作單位出包她大罵前改成「死拖活拉」反逆轉局勢！ 過來人：職場上情緒是工具而非目的

小愛是廣告公司的專案執行，日前正執行客戶在運動賽事的贊助活動。系列活動之一為比賽當日的品牌方的攤位，消費者可以到現場來索取產品體驗包。

就在活動正式宣傳開跑之際，小愛赫然發現，主辦單位無預警擅自更動小愛客戶的攤位號碼。

攤位號碼變更如果提供早告知，也不是甚麼大不了的事情，但偏偏主辦單位窗口沒當回事，「忘記」要通知。

「反正位置沒有變啊，只是攤位上的號碼調整而已。」主辦單位窗口兩手一攤。

但是消費者會根據文宣上的攤位號碼找攤位啊！

而此時小愛所有的對外文宣都已經排版好打樣確認，就差臨門一腳就要進入印製程序，數位宣傳也排定要上線。

第一時間，小愛簡直氣炸了。

本想打電話責罵主辦單位，罵窗口還不夠，她甚至覺得順便要罵罵窗口的主管才能解氣。

因為，不但所有文宣要重工外，免不了要被客戶海K一頓說她辦事不牢。這罪，不能只有她一個人受，非得也讓別人難過。

正打電話準備破口大罵之時，小愛忽然心念一轉，覺得這通電話除了讓她解解氣，也沒其他甚麼實質的幫助了。

忽然之間，話風一改，把原本的大罵改成軟磨硬泡*（註：與死拖活拉意思相似），跟窗口說所有文宣都已經印製了，請窗口幫忙看是否有任何方法不用改攤位號碼。

原本兩手一攤的主辦攤位後來接受協商了，讓小愛的攤位保留原本的號碼。雖然攤位的號碼因此稍微跳號。但是至少看著文宣上號碼找攤位的消費者可以按圖索驥。

所有的文宣不用重工了，也不會被客戶罵了。

小愛非常謝謝自己第一時間沒有翻臉破口大罵。

翻臉破口大罵解決了情緒的出口，卻沒有解決事情本身。

做任何事情之前，要三思目的是什麼。

情緒從來只是工具，不是你的目的。

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