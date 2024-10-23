月薪4萬夠1人住嗎？北部小資女想租屋獨立 網籲先養成一習慣

如何分配自己的薪水，謹慎地做財務規劃，是每個人都應該注意的事。一名女網友發文詢問，她目前薪水4萬，住在家裡想搬出來住，但又擔心入不敷出，因此詢問網友：「一個人租屋會如何分配運用一個月的薪水？」

一名女網友在Dcard發文，表示她畢業後工作1、2年，之前都是住在家裡，和父母一起住，想說「比較省錢」，但由於她想要獨立及不太想受父母管束，有考慮自己搬出來住，不過有點煩惱不曉得這樣子的薪水，搬出去住之後會不會「入不敷出」，所以有點猶豫究竟要繼續住家裡，還是搬出去。

原PO透露，她目前一個月實領4萬，在北部生活，每個月必須得支付孝親費1萬元，每月可自己運用的現金剩下3萬元，沒有貸款要繳，由於興趣是喜歡旅行，所以平時娛樂最大的開銷會花在旅行上。她詢問網友：「在外一個人租屋的大家都會如何分配運用一個月的薪水？在北部生活會不會入不敷出？」

此文一出，不少網友認為月薪4萬在北部太難生活了，「北部生活，不知道北部的租屋行情嗎？每個月只剩3萬是自己的，再扣掉房租水電餐費生活費交通費，可能維持平衡就很了不起了」、「每月只有3萬元能運用，就乖乖住家裡。更何況又想花錢旅行。除非早點嫁人，讓另一半養」、「還要租房，大概不會住在太舒服的地方」。

也有網友分享自己經驗，表示「記帳」很重要，「妳如果都不知道自己錢花去哪就先從記帳開始吧，每個人生活型態不一樣，誰知道妳吃飯多少、電話費多少、存錢想存多少、投資投多少」、「我自己正職收入跟妳一樣4萬元，兼職接案收入大概一個月1萬元，並且保持記帳習慣」。