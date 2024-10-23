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全天候投資術 多空皆宜長期表現勝單一資產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期金融市場充滿不確定因素，包括即將到來的美國總統大選、持續升溫的中東局勢、第3季企業財報多空參半以及美國降息幅度速度可能減緩等，使得股債市轉趨震盪。野村投信分析過往市場表現，發現透過全天候投資法，順應總體經濟與市場脈動進行動態調整，長期表現遠勝擁抱單一資產。野村投信與駿利亨德森合作推出的野村全天候組合基金，運用全天候投資法，希望幫助投資人無懼景氣循環、持續把握投資機會，達到長期增值的目標。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，全天候投資策略的宗旨是，依據不同的景氣循環階段買進不同資產，相較於只布局單一資產的結果，以指數回測的全天候投資策略報酬率相當優異。

舉例來說，若以美國ISM服務業指數做為衡量景氣週期的指標，將該指數自2008年跌破榮枯分水嶺50並移動至谷底的這段期間定義為「衰退期」並持有美國政府公債；從谷底回升至50的期間定義為「復甦期」並轉換為全球非投資級債；從50加速至峰值的期間定義為「繁榮期」並轉換為全球股票；從峰值下滑至50的期間定義為「減速期」並轉換為全球投資級債；這種依不同週期動態調整資產的投資組合長期累積報酬率，優於單獨配置這四個資產的表現。

野村全天候組合基金的投資顧問-駿利亨德森除了因應景氣循環動態調整資產配置比例，並進一步篩選表現優異的基金，追求長期更佳的風險調整後表現。基金的另一項優勢是納入投資私募股權、房地產基礎建設、大宗商品、主題投資等4大另類資產相關證券的子基金。另類資產與其他各式股債資產的相關係數完全沒有落在高度相關區間，甚至會出現零相關與負相關性，因此是全天候投資得以分散投資風險的一項重要環節。

經歷一輪景氣循環，全天候投資與單一資產累積表現走勢圖。（資料來源：Bloomberg, 野村投信）
經歷一輪景氣循環，全天候投資與單一資產累積表現走勢圖。（資料來源：Bloomberg, 野村投信）

景氣 美國

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