全天候投資術 多空皆宜長期表現勝單一資產

近期金融市場充滿不確定因素，包括即將到來的美國總統大選、持續升溫的中東局勢、第3季企業財報多空參半以及美國降息幅度速度可能減緩等，使得股債市轉趨震盪。野村投信分析過往市場表現，發現透過全天候投資法，順應總體經濟與市場脈動進行動態調整，長期表現遠勝擁抱單一資產。野村投信與駿利亨德森合作推出的野村全天候組合基金，運用全天候投資法，希望幫助投資人無懼景氣循環、持續把握投資機會，達到長期增值的目標。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，全天候投資策略的宗旨是，依據不同的景氣循環階段買進不同資產，相較於只布局單一資產的結果，以指數回測的全天候投資策略報酬率相當優異。

舉例來說，若以美國ISM服務業指數做為衡量景氣週期的指標，將該指數自2008年跌破榮枯分水嶺50並移動至谷底的這段期間定義為「衰退期」並持有美國政府公債；從谷底回升至50的期間定義為「復甦期」並轉換為全球非投資級債；從50加速至峰值的期間定義為「繁榮期」並轉換為全球股票；從峰值下滑至50的期間定義為「減速期」並轉換為全球投資級債；這種依不同週期動態調整資產的投資組合長期累積報酬率，優於單獨配置這四個資產的表現。